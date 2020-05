Windows 10 : Intel met à jour les pilotes Bluetooth et WiFi pour ses cartes réseau

Intel prépare l’arrivée de la mise à jour de Windows 10 de mai 2020. La firme américaine publie une mise à jour de ses pilotes Bluetooth et WiFi pour ses cartes réseau qui corrige quelques bugs. La taille de l’archive est de 26 Mo seulement. Voici comment la télécharger et l’installer sur votre ordinateur.

Une grosse mise à jour de Windows 10 est attendue dans les prochains jours (voire prochaines heures) puisque son déploiement est prévu le 27 mai. Elle est nommée « May 2020 Update ». Et elle devrait apporter de nombreuses améliorations. En attendant, les constructeurs et les fondeurs préparent son arrivée en déployant quelques petites mises à jour des composants. C’est le cas d’Intel qui a déjà déployé une mise à jour de ses pilotes graphiques pour chipset intégré au début du mois de mai. Cette semaine, une autre mise à jour a été poussée par « Big Blue ».

Il s’agit d’une mise à jour des pilotes pour cartes réseau. Une vingtaine de pilotes sont visés. Et les améliorations concernent les connexions Bluetooth et WiFi. De nombreuses améliorations sont apportées avec ces nouveaux pilotes, que cela soit en termes de connectivité (quelques incompatibilités corrigées) ou de qualité des contenus (meilleur rendu audio en streaming).

Compatible avec les versions 1909 et 1903 de Windows 10

Vous ne pourrez télécharger ces nouveaux pilotes que si votre version de Windows 10 est numérotée 1909 (déployée fin d’année dernière) ou 1903 (disponible depuis le printemps 2019). Pour l’installer, nous ne saurions trop vous conseiller de le faire par le biais de l’Assistant Pilotes et Support d’Intel qui gère le téléchargement et l’installation des bons pilotes sur votre ordinateur.

Pour ce qui de Windows 10 2020, voici les nouveautés à attendre. De nouvelles icônes pour les applications système. Une nouvelle version de Windows Search plus utile. Et une fonction (optionnelle) qui réserve une partie du disque dur interne pour y stocker des fichiers temporaires (notamment les fichiers de mise à jour). Il s’agira de la première version à ne plus être compatible 32-bit. Elle préparera l’arrivée de Chromium Edge pour remplacer Edge. Et elle corrigera de nombreux bugs, dont une vulnérabilité découverte récemment (qui a amené Microsoft à repousser son déploiement).

