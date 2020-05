Windows 10 : Microsoft relooke et améliore la commande Exécuter, 25 ans plus tard !

Microsoft vient d’offrir un sérieux coup de lifting à l’une de ses plus anciennes fonctions : la commande Exécuter fait peau neuve ! Non seulement le module adopte un look résolument plus moderne, mais il s’enrichit aussi de fonctions bienvenues, comme un moteur de recherche.

Pour exécuter certains modules de Windows 10, comme l’invite de commande ou l’éditeur de registre, il convient de presser simultanément les touches [Windows] + [R]. Une petite fenêtre apparaît alors : il s’agit de la boîte de dialogue Exécuter, laquelle est liée à l’Explorateur de fichiers. Jusqu’ici rien de neuf, cette fonctionnalité étant disponible depuis Windows 95. Mais voilà : sous Windows 10, Microsoft a décidé d’en proposer une toute nouvelle version. Et le pari est plutôt réussi.

La commande exécuter s'embellit et accueille un moteur de recherche

La boîte de dialogue Exécuter, voilà près de 25 ans que Microsoft nous la distille au fil des différentes versions de Windows et qu’elle n’a pas changé d’un iota. Il était temps que le géant de Redmond la relooke et lui offre nouvelles fonctionnalités. C’est ce que les développeurs de Windows 10 ont finalement entrepris avec PowerToys Run, un module optionnel qui relooke l’ancestrale boîte de dialogue.

La boîte de dialogue Exécuter se présente désormais sous une forme bien plus moderne, et se rapproche de ce que trouve sur macOS avec Alfred ou Spotlight. En entrant une ou plusieurs lettres, on profite d’un vrai champ de recherche concernant toutes les applications du PC qu’il est possible de lancer. Deux petits boutons à côté de chacune d’entre elles font également leur apparition : l’un permet de lancer un programme en mode administrateur, tandis que l’autre se propose d’ouvrir le répertoire contenant le fichier ou l’application en question.

Il est possible de modifier le raccourci indispensable pour lancer la commande Exécuter, le raccourci étant réglé par défaut sur [Alt] + [Espace]. Certes, l’ancienne version ne disparaît pas totalement, puisque le module PowerToys Run se présente sous la forme d’un outil optionnel à télécharger. On espère cependant que Microsoft aura l’idée de définitivement l’adopter au sein d’une prochaine mise à jour de Windows 10, tant son look et ses fonctionnalités (comme l’icône d’ouverture en mode administrateur) sont les bienvenues.

PowerToys Run est l’un composant des PowerToys, une série d’outils apparus avec Windows 95 et que Microsoft a relancés en septembre 2019. L’ensemble est téléchargeable sur l’espace Github de Microsoft. Dans le même temps, Microsoft a également ajouté à ses PowerToys un gestionnaire de clavier, qui permet de réassigner aisément les touches et les raccourcis de ce dernier.

A lire aussi : comment installer le nouvel explorateur de fichiers de Windows 10 sur son PC