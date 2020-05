Windows 10 : la version 32 bits est presque morte, Microsoft arrête sa prise en charge en OEM

Le processus sera peut-être long, mais Microsoft va mettre un terme à l’édition 32 bits de Windows 10. Dans la récente mise à jour de sa documentation concernant la configuration matérielle recommandée, Microsoft précise que ses partenaires OEM ne pourront plus bénéficier de la version 32 bits de l’OS.

L’édition 2004 de Windows 10, qui ne sera pas déployée avant la fin du mois auprès du grand public, est d’ores et déjà disponible auprès des abonnés MSDN, fabricants et intégrateurs de PC. Il est même possible de la télécharger en avant-première si l’on accepte de faire partie du programme Windows Insider.

En revanche, si Microsoft a pris soin de diffuser aux fabricants la nouvelle version 64 bits de son système d’exploitation, la mouture en 32 bits n’a, quant à elle, pas été distribuée. Et pour cause : Microsoft enterre peu à peu cette architecture, au profit de la version 64 bits. Alors, adieu Windows 10 32 bits dès la fin du mois ?

Microsoft enterre à petit feu Windows 10 32 bits

Cette « omission » ne signifie pas pour autant que Windows 10 32 bits va totalement disparaître. Certes, Microsoft affiche clairement sa volonté de mettre fin à cette édition de son système d’exploitation. En revanche, tous les PC et toutes les tablettes qui sont d’ores et déjà équipés d’une version 32 bits de Windows pourront bel et bien bénéficier d’une mise à jour vers la May 2020 Update (une édition aussi appelée Windows 10 2004). En outre, Il sera toujours possible d’acquérir une version commerciale de Windows 10 32 bits à l’aide d’un code d’activation classique.

La prise en charge de l’architecture 32 bits ne s’arrête pas donc à la fin du mois. Pour l’heure, si vous disposez d’une telle configuration, vous n’avez pas à vous inquiéter d’un quelconque arrêt du support de Microsoft. La fin de la prise en charge des récentes versions de Windows 10 32 bits (1903, 1909 et bientôt 2004) devrait s’interrompre en même temps que leur homologue en 64 bits.

En stoppant sa diffusion auprès des constructeurs et intégrateurs, Microsoft entraîne cette édition de Windows 10 vers la sortie, lentement mais sûrement. De quoi pousser les fabricants de chipset à se tourner irrémédiablement vers l’architecture 64 bits. Une petite révolution est en marche. Profitons-en pour rappeler que la compatibilité entre les deux éditions de Windows 10 est théoriquement assurée : n’importe quel logiciel tournant en 32 bits peut fonctionner sur une plateforme en 64 bits, sauf cas très exceptionnel.