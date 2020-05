Windows 10 May 2020 Update ne s’installera pas automatiquement pour éviter la catastrophe

Windows 10 May 2020 Update devrait être proposée via Windows Update dans les prochains jours. Microsoft n’a néanmoins pas prévu de permettre une installation automatique de peur d’un nouveau déploiement désastreux.

Windows 10 May 2020 Update (build 2004) va enfin être proposée dans les prochains jours. Néanmoins Windows Update ne l’installera pas automatiquement pour vous. Il faudra, pour cela, aller vérifier manuellement la présence d’une mise à jour et lancer son installation. Microsoft adopte une approche prudente pour éviter un nouveau déploiement catastrophique.

La première version de la mise à jour cassait en effet l’environnement Windows Mixed Reality. Il y avait également les fonctionnalités Storage Sense et Nettoyage de Disque qui devenaient incapables de nettoyer le cache des mises à jour mensuelles. Ou encore des dysfonctionnements de la date pour les utilisateurs basés au Maroc. Sans compter une faille de sécurité. Tout cela a forcé Microsoft à publier une série de patchs.

Windows 10 May 2020 Update : la mise à jour des patients ?

Ces bugs seraient pardonnables si ils étaient rares. Dans les faits, un grand nombre de mises à jour de Windows 10 semblent poussées sur les ordinateurs du monde entier alors qu’elles sont encore criblées de problèmes. En fait, Microsoft Windows est tout simplement victime de son succès et de son modèle. Microsoft développe en effet son système pour une impressionnante variété de constructeurs et assembleurs dont les choix hardware peuvent déboucher sur des problèmes.

On comprend donc que la firme ne souhaite pas refaire parler négativement de sa mise à jour de mai une énième fois, et qu’elle prendra plus de temps pour corriger les bugs qui peuvent survenir avec le matériel de certains constructeurs avec les fabricants. Et c’est donc pour cela que dans un premier temps, seuls les plus téméraires pourront l’installer manuellement. D’ailleurs, elle n’est pas totalement encore expurgée de tous les bugs.

Microsoft signale par exemple qu’il reste des ratés dans l’outil DSIM, un outil en ligne de commandes qui est fréquemment utilisé en cas de problème sur l’image système Windows. Mais un patch est déjà prévu pour le mois de juin.

Source : Windows Latest