Windows 10 : Explorateur de fichiers qui plante, connexion internet déficiente, une mise à jour corrige les bugs

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour cumulative facultative pour Windows 10 (versions 1903 et 1909 uniquement), comprenant un certain nombre de correctifs. Des liens de téléchargement direct pour les programmes d’installation hors ligne de Windows 10 KB4559004 sont en outre disponibles.

Une nouvelle mise à jour cumulative et facultative pour Windows 10 est donc disponible au téléchargement depuis mardi 21 juillet. Nommée KB4559004, cette dernière fait passer Windows 10 en version 1909 à la Build 18363.997 et la version 1903 à la Build 18362.997. La mise à jour KB4559003 a également été publiée par Microsoft, destinée aux appareils exécutant les versions 1809 de Windows 10 et de Windows Server ainsi que Windows Server 2019.

Microsoft améliore l’Explorateur de fichiers et améliore Windows Hello

Les correctifs présents sur cette mise à jour concernent, en grande partie, la version 1903 de Windows 10. Selon Microsoft, cette dernière apporte avant tout une nouvelle fonctionnalité QoL pour l’Explorateur de fichiers, puisqu’il est désormais possible de supprimer des termes précédemment entrés dans la zone de recherche. Il faudra simplement cliquer sur le bouton « X » à côté du terme recherché pour l’enlever. En outre un problème qui faisait parfois planter l’Explorateur de fichiers pendant la recherche de répertoire d’images RAW ainsi que « d’autres types de fichiers » (sans plus de précisions), a été corrigé.

L’Explorateur de fichiers n’est pas le seul élément concerné par cette mise à jour, puisqu’elle apporte également des correctifs pour la connexion Internet, Microsoft Excel, Microsoft Hello, Edge IE et Office. Un problème qui empêchait la fonctionnalité de temps d’écran de fonctionner sur les appareils ARM64 a, par ailleurs, été résolu. Un autre, qui empêchait la loupe de fonctionner correctement dans Microsoft Excel et en le faisant même planter dans certains scénarios, a aussi été patché.

Deux autres points clés ont en outre été mis à jour, dont la résolution d’un problème qui empêchait le système de reconnaître la caméra dans Windows Hello, ou la correction d’un bug qui pouvait empêcher un appareil sous Windows 10 d’accéder à Internet lors de l’utilisation d’un modem LTE (WWAN) une fois la mise à jour de mai, KB4556799, installée. Ce problème concernait les versions 1909 et 1903 de Windows 10 comme de Windows Server. Il est donc résolu.

Microsoft Office bénéficie aussi d’un correctif

Le logiciel Microsoft Office profite lui aussi d’un correctif, puisqu’un problème qui empêchait les utilisateurs d’utiliser la fonctionnalité de partage a été résolu. Corrigé également, l’ouverture d’un ou de plusieurs documents à partir d’un site SharePoint ou lors de l’utilisation de liens d’ancrage, qui faisait parfois planter Microsoft Edge ou IE. Enfin, un plantage du menu Démarrer qui pouvait survenir lors de l’utilisation d’Outlook et « dans certaines configurations » a été corrigé. Pour ceux qui auraient raté l’information, le menu Démarrer vient par ailleurs de changer de look.

Aucun problème spécifique avec cette mise à jour selon Microsoft, même si un petit nombre d’utilisateurs a récemment constaté que certaines applications préchargées avec Windows 10 (WordPad, NotePad et Paint) semblaient disparaître. Si tel est le cas, une réinstallation manuelle de chaque application sera nécessaire. Pour rappel, la mise à jour de mai avait créé quelques autres petits soucis, le composant ESENT étant notamment à l’époque responsable d’une surcharge du système.

Comment mettre à jour Windows 10

Pour connaître votre numéro exact de version, cliquez sur le menu Démarrer, puis optez pour les fonctions Paramètres > Système > À propos de. Si les numéros de version 1903 ou 1909 apparaissent, ainsi que leur numéro de build 18362 ou 18363, vous pouvez télécharger et installer la mise à jour. Les mises à jour de Windows 10 sont essentielles pour améliorer la sécurité et la fiabilité du système en général. Bien que des problèmes peuvent parfois se produire, comme indiqué sur certaines pages de l’historique de maintenance, il est essentiel de tenir à jour son OS.

Voici la procédure pour installer la mise à jour facultative du 21 juillet pour Windows 10, en version 1903 et 1909 : Cliquez sur Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update > Vérifier les mises à jour. Vous trouverez un lien situé dans l’option « Mises à jour facultatives disponibles ». Cliquez ensuite sur « Télécharger et installer » pour débuter l’installation. Si les mises à jour automatiques sont activées sur votre système, vous n’aurez rien de spécifique à faire.