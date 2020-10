Windows 10 est compatible avec le codec vidéo AV1, plus performant et moins gourmand

Windows 10 va accueillir un nouveau codec vidéo dans une future mise à jour : le codec AV1. Ce sera le premier OS à être compatible avec ce nouveau format qui veut apporter des vidéos en streaming de meilleure qualité et moins consommatrice de donnée.

Annoncé en 2017, le codec vidéo AV1 pourrait prochainement faire son entrée sur Windows 10. Pensé pour remplacer le H.264, il est conçu pour les vidéos en streaming, comme celles de Netflix, Youtube ou Amazon Prime. Windows 10 serait ainsi le premier système d’exploitation sur ordinateur à proposer une compatibilité.

Le codec vidéo AV1 intéresse déjà certaines sociétés comme Google et Apple. Il représente un certain avantage. Sans licence, il apporte également une bien meilleure compression que le codec H.265 actuellement utilisé. Cela signifie qu’à même qualité, la vidéo est beaucoup moins gourmande en data. On parle d’une compression meilleure à hauteur de 50% par rapport au H.264.

Un codec qui ferait gagner en autonomie

Cela réduirait donc drastiquement la consommation de données, utile pour le consommateur mais également pour soulager les réseaux. Sur Windows 10, ce codec permettrait par exemple de gagner en autonomie sur les PC portables. Parfait si vous regardez Netflix sur des navigateurs supportant le codec, comme ceux basés sur Chromium (Chrome et Edge) ainsi que Firefox. De même, l’usage devrait être beaucoup plus fluide, réduisant par exemple le temps de charge lorsque vous lancez une vidéo.

Windows devrait rendre compatible ce codec vidéo à travers une prochaine mise à jour : la 1909. Pour le moment, seuls les derniers PC en date devraient pouvoir en profiter, c’est-à-dire ceux disposant d’un processeur Intel de 11e génération, d’une carte graphique RTX 30XX ou des prochaines RX6000 d’AMD. Notons que ce codec est également compatible avec Android et l’application Netflix. Youtube devrait également prochainement l’adopter pour proposer une meilleure expérience en plus de réduire la consommation de batterie.

Ce nouveau codec vidéo n’est pas le seul à vouloir réduire les données consommées. Il y a peu, l’institut Fraunhofer Heinrich Hertz a présenté la norme H.266, qui consommera en théorie deux fois moins de données que le H.265. Un codec pour se préparer à l’arrivée prochaine des formats en 8K, mais également en 16K.