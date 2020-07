H.266 : ce tout nouveau format divise le poids des vidéos 4K par deux

Le format vidéo H.266 a été présenté officiellement par l’institut Fraunhofer Heinrich Hertz. Il s’agit d’une petite révolution, puisqu’il consommera beaucoup moins de données que le format utilisé actuellement. Une manière d’assurer une transition sereine vers les contenus en 8K, puis 16K, et vers la VR.

Le format vidéo du futur a été présenté par l’institut Fraunhofer Heinrich Hertz (FHHI) et sera dédié aux contenus très gourmands en bande passante. Le codec H.266/VVC a été finalisé après des années de recherches et devrait être utilisé par nombre d’acteurs du milieu tech, comme Microsoft, Apple, Intel, Qualcomm ou Huawei, qui sont partenaires.

Il viendra remplacer le format H.265 vieillissant et se montrera beaucoup plus performant en termes de consommation. Ainsi, il consommera moitié moins, tout en gardant exactement la même qualité vidéo. Par exemple, une vidéo 4K en streaming de 90 minutes sur le format H.266 ne consomme que 5 Go de données, contre 10 Go pour le format précédent H.265.

Se préparer à l’arrivée prochaine de la 16K

Bien entendu, il ne s’agit pas seulement de gagner de la place sur les contenus en 4K, mais également de se préparer à l’arrivée massive de la 8K. De plus, ce format est également capable de supporter les vidéos en HDR ainsi que les vidéos en réalité virtuelle. Plus encore, le codec supporte aussi les contenus en 16K. Mais pour l’instant, nous n’en sommes pas encore là pour le grand public.

Cette norme a été présentée, mais n’est pas encore près d’arriver chez nous. En effet, il faut maintenant que les différents acteurs du marché qui souhaitent l’utiliser s’adaptent pour le proposer à leur client. On ne devrait pas pouvoir la voir avant 2021.

Néanmoins, il s’agit d’un grand pas pour la vidéo et Internet en général. Quand on voit que Netflix monopolise à lui seul près du quart du trafic Internet français, on se dit que ce format pourrait soulager les réseaux qui seront de plus en plus utilisés avec des vidéos de meilleure qualité.

Reste maintenant plus qu’à attendre l’arrivée de ce format, qui signe révolution, certes discrète, dans le monde du web. Rendez-vous en 2021, donc.