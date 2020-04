Windows 10 : lecture de la musique du téléphone, infos sur le coronavirus, les nouveautés de la mise à jour 19619

Microsoft vient de diffuser la build 19619 de Windows 10 à destination des utilisateurs du programme Windows Insider. Au programme : le contrôle de la musique de son téléphone Android et la possibilité de rester informé sur la pandémie du COVID-19.

Comme chaque semaine ou presque, une nouvelle build de Windows 10 est de sortie. Portant le numéro 19619.1000, celle-ci offre cette fois deux nouveautés. D’un côté, il est désormais possible de contrôler la musique de son smartphone à l’aide de l’application Votre téléphone. Et de l’autre, on bénéficie, directement depuis le champ de recherche, des dernières informations relatives à la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement partout dans le monde.

L’application Votre téléphone vous permet de contrôler la musique de votre smartphone

L’application Votre téléphone pour Windows 10 ne cesse de s’enrichir ces derniers temps. Après avoir intégré une fonction permettant de passer des appels depuis un PC, Microsoft y ajoute cette fois la possibilité de contrôler l’audio d’un smartphone. Cette dernière affiche toute sorte d’information concernant le morceau en cours de lecture. L’application PC vous offre également un contrôle quasi total de la lecture audio de votre smartphone : elle vous permet de lancer la lecture, de la mettre en pause, de passer d’un morceau à un autre, etc.

L’application est compatible avec n’importe quel smartphone sous Android 7.0 ou version supérieure, et prend en charge avec la plupart des applications de streaming audio. Microsoft mentionne à titre d’exemple Spotify, Amazon Music, Google Play Music ou YouTube Music.

Côté Android, il sera utile d’accorder des droits d’accès à Votre téléphone, notamment pour les notifications de chaque application audio. Pour cela, rendez-vous sur les fonctions Paramètres > Notifications > [choisir l’application audio concernée] > Autorisation de notifier. Notez que cette nouvelle fonctionnalité nécessite une mise à jour de l’application Votre téléphone, actuellement en cours de déploiement. Il se peut qu’elle n’apparaisse pas immédiatement sur votre configuration et qu’il vous faille patienter quelques jours avant d’y accéder.

À lire aussi : comment désactiver le son des notifications de Windows 10

Windows 10 affiche les dernières infos sur le coronavirus

À compter d’aujourd’hui, celles et ceux qui utilisent la build 19619 de Windows 10 verront apparaître une nouvelle fonctionnalité au sein du champ de recherche (dans la barre des tâches). Celle-ci leur permet d’accéder aux dernières informations concernant le COVID-19.

Deux nouveaux boutons font donc leur entrée dans Windows Search : l’un vous permet de consulter une carte interactive concernant le coronavirus (via Bing), l’autre de voir les dernières actualités, toujours à propos du COVID-19.

Comment installer Windows 10 Build 19619.1000

Pour le reste des nouveautés de cette build, il s’agit de correctifs dont vous pouvez trouver la liste sur le blog de Microsoft. Avant de vous conseiller d’installer cette mise à jour de Windows 10, rappelons qu’il s’agit d’une édition réservée à celles et ceux qui souhaitent tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation. Il s’agit d’une version bêta de Windows 10, et non d’une édition finalisée. En conséquence de quoi, vous pourriez rencontrer des problèmes de stabilité et d’incompatibilité avec votre matériel. Mieux vaut donc l’installer sur un PC secondaire, sur une deuxième partition de votre unité principale ou dans une machine virtuelle.

Pour accéder au programme Windows Insider de Windows 10, il suffit de presser les touches [Windows] + [I], puis de se rendre sur Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider et de presser le bouton Commencer. Un redémarrage du PC sera nécessaire. Il vous faudra également régler la réception des build sur le canal Lent (Fast Ring), toujours depuis les options Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider. Rendez-vous finalement sur Windows Update, afin de télécharger et d’installer la dernière build en question.