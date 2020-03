Windows 10 : comment désactiver le son des notifications

Vous trouverez Windows 10 et ses notifications un peu trop bruyants ? Pas de souci, Microsoft a tout prévu et vous permet de supprimer les « bruitages » émis par le centre de notifications lorsqu’un nouveau message arrive, quand un incident est détecté, etc. Voici comment vous y prendre.

Windows 10 a vu l’introduction d’une nouvelle méthode de notifications. Toutes les alertes sont désormais rassemblées dans un « centre de notifications et d’actions », dont l’icône s’affiche tout en bas à droite dans la barre des tâches. À chaque fois qu’une nouvelle notification tombe, une petite fenêtre en bas à droite de l’écran s’ouvre automatiquement et disparaît automatiquement. En cliquant sur l’icône du centre de notifications et d’actions, vous déployez un volet, lequel vous propose de consulter et d’interagir sur toutes les alertes qui ont eu lieu ces derniers temps. Il peut s’agir d’une mise à jour du système et de ses pilotes, de l’arrivée de nouveaux mails, d’un message Skype, d’un incident avec un logiciel, etc.

L’ennui, c’est que chaque notification visuelle est aussi accompagnée d’une notification sonore. Pas toujours évident à gérer quand on travaille en Open Space (« Tiens, il ou elle a reçu un nouveau mail. Ah tiens, encore un ! Mais c’est pas bientôt fini ? »). Et cela peut même devenir très vite agaçant pour vous-même si vous utilisez en permanence un logiciel de messagerie instantanée et que vous êtes souvent sollicité.

Faut-il pour autant couper le volume de votre PC ? Ce n’est pas la peine : Windows 10 propose deux moyens assez simples à appliquer pour empêcher les notifications sonores, sans pour autant supprimer le volume des autres événements et applications. Voici comment faire.

Comment désactiver les notifications sonores de Windows 10 à l’aide des Paramètres

Commencez par vous diriger sur le bouton Démarrer , cliquez sur l’icône des Paramètres (ou pressez simultanément les touches [Windows] + [I] .

, cliquez sur l’icône des (ou pressez simultanément les touches + . Rendez-vous ensuite sur Système .

. Dans le volet de gauche, choisissez la fonction Notifications et actions .

. Si vous souhaitez couper le son pour l’ensemble des notifications, décochez l’option Autoriser les notifications à émettre des sons .

. Si vous préférez couper le son pour certaines applications, mais pas pour d’autres, faites défiler la fenêtre Notifications et actions vers le bas. Cliquez sur l’application dont vous voulez empêcher la notification sonore.

vers le bas. Cliquez sur l’application dont vous voulez empêcher la notification sonore. Décochez finalement l’option Émettre un son à la réception d’une notification. Recommencez la même opération pour toutes les autres applications auxquelles vous voulez couper le sifflet.

Comment désactiver les notifications à partir du Panneau de configuration