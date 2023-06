Windows 10 21H2 devient obsolète, une mise à jour est désormais cruciale

Ce n’est qu’une question de temps avant que la transition vers Windows 11 ne soit complète et justement, Microsoft fait un pas de plus aujourd’hui vers cet objectif. En effet, le dernier Patch Tuesday rend obsolète la version 21H2 de Windows 10, puisque cette dernière ne recevra plus de mise à jour de sécurité à compter de maintenant. Si vous êtes toujours dessus, on vous conseille fortement de passer sur une mise à jour plus récente.

Si votre PC tourne toujours sur Windows 10, son heure est comptée. Cette formulation est certes un brin dramatique, mais elle souligne un phénomène qui ne s’arrêtera pas tant que Microsoft n’aura pas atteint son objectif : laisser progressivement Windows 10 de côté pour se consacrer pleinement à Windows 11 — et ses successeurs. À l’heure actuelle, plusieurs versions de Windows 10 sont d’ores et déjà obsolètes, car ne recevant plus de mises à jour de sécurité les protégeant contre les attaques de pirates.

Hier, une autre version est venue se rajouter à cette liste de plus en plus longue : Windows 10 21H2. En effet, celle-ci n’a pas reçu le Patch Tuesday du mois, la rendant de fait vulnérable aux menaces. Voici donc toutes les versions de Windows 10 21H2 qui ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité à partir d’aujourd’hui :

Windows 10 Home 21H2

Windows 10 Pro 21H2

Windows 10 Pro Education 21H2

Windows 10 Pro for Workstations, version 21H2

Installez vite une mise à jour si votre PC est sur Windows 10 21H2

Microsoft invite donc fortement les utilisateurs concernés à passer sur une version plus récente de Windows afin de continuer de bénéficier d’une protection optimale contre les menaces. On rappelle par ailleurs que toutes les versions de Windows 10 20H2 (Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations et Entreprise) sont également arrivées à expiration et sont donc toute aussi exposée que Windows 10 21H2.

Fort heureusement, Windows 22H2 est désormais disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs. Il s’agit de l’alternative parfaite si vous n’êtes pas encore équipé d’un PC éligible à Windows 11. « Nous utilisons la même approche pour Windows 11 afin de vous aider à rester protégé et productif. Comme toujours, vous aurez la possibilité de choisir un moment opportun pour que votre appareil redémarre et termine la mise à jour », a commenté Microsoft.