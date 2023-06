Windows 10 et 11 : ce bug écrase les pilotes de matériel installés manuellement sur certains PC

Un bug de Microsoft 10/11 installe des pilotes de matériel malgré des réglages qui stipulent que toute installation doit être manuelle. Ce bug est assez courant pour que la gronde monte sur les réseaux.

On reproche souvent à Microsoft de forcer l’installation de logiciels dans Windows 10 ou 11. De nombreux internautes se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration concernant une nouvelle vague de mises à jour non sollicitées. Cette fois-ci, l’OS de Microsoft télécharge et installe des pilotes de carte graphique, et cela pose problème à certains utilisateurs.

À lire — Windows 10, 11 : ce pilote Nvidia cause des écrans bleus de la mort, le patch arrive

Il n’est pas rare qu’outre les mises à jour de fonctionnalités et autres correctifs de sécurité, Microsoft déploie également des mises à jour de pilotes de composants approuvées par son laboratoire WHQL. Ainsi, les cartes graphiques d’AMD ou Nvidia reçoivent fréquemment ce genre d’update. Si cela ne pose généralement pas problème, cela peut devenir très gênant quand les utilisateurs ont expressément réglé ce paramètre sur manuel dans l’Éditeur de stratégie de groupe de Windows 10/11. En effet, la mise à jour « forcée » écrase la version du pilote antérieure.

Windows 10 et 11 installent de force des pilotes de matériel, malgré vos réglages

Le membre de Twitter @ghost_motley a partagé sa mésaventure sur Twitter, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est remonté : « Microsoft ment à nouveau, Windows 11 ignore désormais l’éditeur de stratégie de groupe et installe les mises à jour de pilotes via Windows Update, même si ce dernier est désactivé ». Selon NeoWin, « de nombreux utilisateurs de Radeon d’AMD ont signalé l’apparition d’un message d’erreur indiquant : “Windows Update a peut-être remplacé automatiquement votre pilote graphique AMD…». L’affaire est si grave que certains utilisateurs ont dû formater et réinstaller leur système d’exploitation.

À lire — Windows 12 fait une apparition discrète lors de la Build 2023, le lancement approche

De l’avis de tous les observateurs, cette installation forcée de drivers est un bug de Windows, et Microsoft n’a évidemment aucune intention de nuire. Notons que ce problème ne devrait bientôt plus arriver sur Windows 10, qui vit actuellement ses deux dernières années d’existence et devrait disparaître de nos écrans en 2025.