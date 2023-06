Ces versions piratées de Windows 10 exécutent un malware sur votre PC, ne les installez surtout pas

Un groupe de pirates est en train de distribuer une version vérolée de Windows 10 sur les plateformes de téléchargement en torrents. Les ISO mis à la disposition des internautes contiennent en fait un malware si bien conçu qu’il échappe à la détection des logiciels de sécurité du PC des victimes.

La compagnie de cybersécurité Doctor Web a découvert un malware de type clipper, dans plusieurs builds de Windows 10 distribuées à travers des sites de torrents. Selon le Cyber Dictionary, un programme clipper est « un type de logiciel malveillant qui détourne le presse-papiers d’un utilisateur et remplace son adresse cryptographique par l’adresse d’un pirate ».

Pour ce faire, les cybercriminels utilisent un cheval de Troie baptisé Trojan.Clipper.231, qui leur a déjà permis de voler « un montant équivalent à environ 19 000 dollars ». Pour déployer leur malware, ils utilisent la partition UEFI du PC de leur victime pour stocker les composants permettant d’exécuter le malware clipper. Le malware s’exécute lors de la phase de montage du disque EFI, avant le démarrage de Windows.

Les pirates installent un malware voleur de cryptos dans Windows 10

Les pirates échappent ainsi à la détection des antivirus qui, généralement, n’analysent pas les fichiers contenus dans cette partition. À la fin de cette procédure, le programme clipper commence à surveiller le contenu du presse-papiers. S’il s’agit d’une adresse de portefeuille de cryptos, le malware la substitue par l’une de celles des hackers. L’internaute qui pense accomplir un transfert de monnaie virtuelle tout ce qu’il y a de plus banal va en fait virer ses coins directement sur le compte des pirates.

Si vous avez installé Windows à travers un fichier ISO provenant d’un site de torrents tel que Zone-Téléchargements, et que son numéro de build se trouve dans la liste suivante, reformater votre système et utilisez un ISO en provenance d’une source plus sûre :