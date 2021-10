Windows 11 : les bêta testeurs peuvent essayer les applications Android sur PC

Windows 11 doit prendre en charge les applications Android. Et justement, les membres du programme Insider de Microsoft peuvent d'ores et déjà les essayer grâce à une nouvelle version bêta du dernier OS. Il faudra passer par le Microsoft Store pour en profiter.



Parmi les fonctionnalités phares de Windows 11, il y a évidemment la capacité de l'OS à prendre en charge les applications Android. Pas encore disponible sur la version finale et stable du système d'exploitation, nous avons pu obtenir un premier aperçu des applications Android sur PC ce 15 octobre grâce à la diffusion de plusieurs captures d'écran.

Comme on pouvait s'y attendre, Microsoft n'a pas tardé pour annoncer l'arrivée en bonne et due forme des applications Android sur Windows 11. Attention toutefois, seuls les membres américains du programme Insider pourront en profiter pour l'instant. Comme le précise la firme de Redmond, il faudra passer par le Microsoft Store pour lancer ces applis, limitées à une cinquantaine pour l'heure.

“Ces applications et jeux Android rejoignent notre catalogue plus large, qui contient tout ce que vous recherchez – des jeux de base aux jeux occasionnels, des suites de productivité sophistiqués aux expériences sociales, des outils de créativité aux applications de niche pour les amateurs, et des outils de développements aux environnements virtualisés complets”, écrit Microsoft.

Les applications Android sur Windows 11 deviennent réalité

Une fois l'application sélectionnée, l'utilisateur sera redirigé vers l'Amazon AppStore pour lancer le processus d'installation. D'après Microsoft, les jeux et applis Android seront parfaitement intégrés à l'interface de Windows 11. Il sera possible de les exécuter côte à côte via la fonction SnapLayouts, les épingler au menu Démarrer ou à la barre des tâches, ou y accéder rapidement via la commande Alt+Tab. En outre, les notifications des applis Android arriveront directement dans le centre d'action (Action Center).

Comme dit plus haut, Microsoft se cantonne pour l'instant à une cinquantaine d'applications, mais d'autres en seront proposées au gré des mises à jour du programme Insider. Les bêta testeurs pourront s'essayer notamment :

à des jeux mobiles comme Lords Mobile, June's Journey, Coin Master

des applis pour la lecture comme Kindle ou Comics

du contenu pour les enfants avec Lego Duplo World ou Khan Academy Kids

Pour l'instant, impossible de savoir quand Microsoft compte proposer cette fonctionnalité à tous les utilisateurs. Il faudra avant tout que le catalogue s'agrandisse pour que cette fonctionnalité ne devienne pas un simple gadget.