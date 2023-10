Windows 10, 11 : impossible de désinstaller ce bloatware agaçant, Microsoft travaille sur un lot de consolation

La dernière mise à jour de Windows 10 et 11 a provoqué la colère de nombreux utilisateurs à cause de l’apparition de Windows Backup. En effet, l’application ne fonctionne pas sur plusieurs PC et, cerise sur le gâteau, il est impossible de la désinstaller. Microsoft a expliqué les raisons de cette incompatibilité et a annoncé une solution pour faire disparaître l’utilitaire — sans le supprimer.



La dernière mise à jour de Windows 11 a apporté de nombreuses fonctionnalités qui, pour beaucoup, complètent les applications de l’OS et rendent ce dernier encore plus versatile. Mais certaines de ces nouveautés ne sont pas au goût de tout le monde. Celle qui fait grand bruit depuis plusieurs jours est sans aucun doute Windows Backup, un bloatware qui donne bien du fil à retordre aux administrateurs réseau. Pourtant, à l’origine, ce dernier se veut plutôt pratique — voire essentiel — à qui souhaite protéger ses données.

Comme son nom l’indique, Windows Backup est un outil de sauvegarde et de restauration de données. En cas de problème avec votre PC, il vous suffit de sélectionner la dernière sauvegarde pour le retrouver dans l’état exact où celle-ci a été créée. Néanmoins, l’utilitaire souffre de deux défauts de taille. Comme évoqué plus haut, il s’agit d’un bloatware qui, par définition, est imposé aux utilisateurs sans possibilité de le désinstaller. Ce qui rend son deuxième défaut encore plus agaçant : il ne fonctionne tout simplement pas sur de nombreux PC.

Microsoft va rendre Windows Backup moins agaçant

Dans un billet de blog, Microsoft a enfin évoqué le problème en expliquant les raisons de l’incompatibilité de son logiciel avec certains PC. Ainsi, puisque Windows Backup enregistre vos données sur le cloud, il faut nécessairement un compte Microsoft actif pour le faire fonctionner. Si le PC utilisé ne dispose que d’un compte Azure Active Directory (AAD) ou Active Directory (AD), il ne pourra pas ouvrir Windows Backup et affichera plutôt le message d’erreur « Cette fonctionnalité n’est pas supportée par votre organisation ». Il en va de même pour les comptes Microsoft bloqués par les entreprises.

La firme de Redmond promet également une solution pour contourner le problème, sans vraiment le régler. « Windows Backup étant un composant du système, il ne peut pas être supprimé », explique cette dernière. En revanche, pour tous les utilisateurs ADD et AD, une prochaine mise à jour sera déployée pour faire disparaître Windows Backup des listes d’applications du système d’exploitation. Mieux que rien ?

Source : Microsoft