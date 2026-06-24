Wikipedia réaffirme sa position anti-IA… sauf pour certaines tâches très précises

Jimmy Wales, cofondateur de Wikipedia, a confirmé ce lundi 22 juin que l'encyclopédie n'utilisera pas l'IA pour rédiger ses articles. Ceci étant, l'organisation n'exclut pas la possibilité d'avoir recours à des agents pour mettre à jour certaines pages portant sur des sujets peu consultés.

Wikipedia est longtemps resté relativement flou quant à sa politique vis-à-vis de l'intelligence artificielle générative. L'encyclopédie est si massive qu'il paraîtrait logique, pour certains, d'y avoir recours pour se faciliter la tâche — quand bien même nous avons pu constater les catastrophes que cela peut engendrer avec Grokipedia. Mais en mars dernier, la plateforme a finalement mis à jour son règlement pour bannir définitivement l'usage de l'IA pour la rédaction d'articles.

À l'occasion d'un événement à Londres ce lundi 22 juin, Jimmy Wales, cofondateur de Wikipedia, est revenu sur cette décision. « On ne laissera pas l'IA éditer directement (nos articles) car on ne peut pas vraiment lui faire assez confiance », a -t-il expliqué, jugeant que le problème des hallucinations « reste encore extrêmement grave ». Tous les nouveaux contenus publiés sur l'encyclopédie sont donc assurés d'avoir été écrits par un humain. Pour la suite, en revanche, rien n'est moins sûr.

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Wikipedia dit non à l'IA, mais pour tout

En effet, Jimmy Wales s'est montré beaucoup plus prudent quant à l'utilisation d'agents IA. D'après lui, ces derniers pourraient s'avérer utiles dans un cas bien précis : la mise à jour des articles niches. En prenant l'exemple du « décès d'un professeur de biologie de 97 ans qui avait disparu des médias », il estime qu'un agent IA pourrait de lui-même soumettre une modification à un article.

« Nous ne lui permettrions pas de modifier directement les données, car on ne peut pas vraiment lui faire suffisamment confiance », a-t-il tout de même ajouté. Il n'est donc toujours pas question de laisser une IA rédiger ou modifier un contenu, simplement, ici, de s'assurer qu'un article reste bien à jour. Quoiqu'il en soit, l'idée reste pour le moment au stade de réflexion. Comme l'a montré une récente et rocambolesque histoire impliquant une IA, celles-ci ne sont toujours pas les bienvenues sur la plateforme.