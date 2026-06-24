Wikipedia réaffirme sa position anti-IA… sauf pour certaines tâches très précises

Jimmy Wales, cofondateur de Wikipedia, a confirmé ce lundi 22 juin que l'encyclopédie n'utilisera pas l'IA pour rédiger ses articles. Ceci étant, l'organisation n'exclut pas la possibilité d'avoir recours à des agents pour mettre à jour certaines pages portant sur des sujets peu consultés.

wikipedia

Wikipedia est longtemps resté relativement flou quant à sa politique vis-à-vis de l'intelligence artificielle générative. L'encyclopédie est si massive qu'il paraîtrait logique, pour certains, d'y avoir recours pour se faciliter la tâche — quand bien même nous avons pu constater les catastrophes que cela peut engendrer avec Grokipedia. Mais en mars dernier, la plateforme a finalement mis à jour son règlement pour bannir définitivement l'usage de l'IA pour la rédaction d'articles.

À l'occasion d'un événement à Londres ce lundi 22 juin, Jimmy Wales, cofondateur de Wikipedia, est revenu sur cette décision. « On ne laissera pas l'IA éditer directement (nos articles) car on ne peut pas vraiment lui faire assez confiance », a -t-il expliqué, jugeant que le problème des hallucinations « reste encore extrêmement grave ». Tous les nouveaux contenus publiés sur l'encyclopédie sont donc assurés d'avoir été écrits par un humain. Pour la suite, en revanche, rien n'est moins sûr.

Sur le même sujet — Marre du doomscroll ? Cette développeuse transforme Wikipédia en feed de réseau social pour lier l’utile à l’agréable

Wikipedia dit non à l'IA, mais pour tout

En effet, Jimmy Wales s'est montré beaucoup plus prudent quant à l'utilisation d'agents IA. D'après lui, ces derniers pourraient s'avérer utiles dans un cas bien précis : la mise à jour des articles niches. En prenant l'exemple du « décès d'un professeur de biologie de 97 ans qui avait disparu des médias », il estime qu'un agent IA pourrait de lui-même soumettre une modification à un article.

« Nous ne lui permettrions pas de modifier directement les données, car on ne peut pas vraiment lui faire suffisamment confiance », a-t-il tout de même ajouté. Il n'est donc toujours pas question de laisser une IA rédiger ou modifier un contenu, simplement, ici, de s'assurer qu'un article reste bien à jour. Quoiqu'il en soit, l'idée reste pour le moment au stade de réflexion. Comme l'a montré une récente et rocambolesque histoire impliquant une IA, celles-ci ne sont toujours pas les bienvenues sur la plateforme.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cet objet largué par l’avion spatial chinois Shenlong échappe à toute identification

Loin des regards, l’avion spatial chinois Shenlong poursuit une mission tenue secrète. Une société privée vient de repérer un objet inconnu lâché à ses côtés en orbite. Personne, hors de…

Google Messages va enfin se doter de cette fonctionnalité basique qui fait gagner un temps fou

Google devrait encore se saisir d’une belle occasion de rattraper son retard sur la concurrence. D’après de récentes trouvailles d’Android Authority, l’application devrait bientôt proposer une fonctionnalité bien pratique, présente…

N’installez pas le pilote graphique AMD 26.6.2 sur Windows 10, il est bugué

AMD confirme qu’il y a un problème avec son dernier pilote graphique, numéroté 26.6.2, sur Windows 10. La marque conseille de ne pas l’installer pour le moment, ou de revenir…

Chrome peut désormais remplir automatiquement tout ce qui est stocké dans votre Wallet, même votre passeport

Google l’avait promis lors de sa dernière conférence I/O, voilà que le fossé entre Chrome et Wallet vient d’être réduit. Le navigateur web peut désormais remplir automatiquement certaines informations stockées…

Cette faille planquée 8 ans dans le système de sécurité de Samsung donnait les pleins pouvoirs sur votre Galaxy

Le bouclier maison de Samsung abritait une faille restée invisible pendant huit ans. Des chercheurs ont découvert qu’elle touchait des centaines de millions de smartphones Galaxy, du S9 au S25….

Les Galaxy Buds3 Pro sont à -60 % pour le Prime Day, mais il n’y en aura pas pour tout le monde

Amazon continue de casser les prix durant le Prime Day. C’est maintenant au tour des Samsung Galaxy Buds3 Pro de voir leur prix chuter à seulement 99 € au lieu…

Vous ne verrez ça qu’une seule fois dans votre vie : une « nouvelle » étoile s’apprête à illuminer le ciel

D’ordinaire invisible, un couple stellaire s’apprêterait à s’illuminer dans le ciel nocturne estival, au point de rivaliser avec l’étoile Polaire. On vous dévoile où et quand regarder pour tenter d’assister…

Redmi Pad 2 Pro : la tablette de Xiaomi passe à prix sacrifié pour les soldes, vite !

Normalement en vente à 449,99 €, la Redmi Pad 2 Pro est actuellement affichée à prix cassé pour le lancement des soldes. La Fnac et Darty proposent l’excellente tablette de…

Google Pixel 10 Pro 256 Go : son prix chute à 684,99 € en cumulant ces 2 offres, c’est du jamais vu !

À l’occasion du Prime Day, Amazon brade de nombreux produits. Sorti il y a quelques mois seulement, le Pixel 10 Pro n’y échappe pas. Toujours en vente à 1199 €…

Bon plan Nothing Phone (3) : le smartphone est à petit prix pour les Soldes !

Sorti il y a moins d’un an, le Nothing Phone (3) est un smartphone puissant qui ne manque pas d’atouts. Habituellement en vente à 849 € dans un pack avec…