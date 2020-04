WiFi 6 : Etats-Unis et Europe veulent un réseau 6 GHz en plus du 2.4 GHz pour faire exploser le débit

Le WiFi 6 pourrait exister dans la bande de fréquences 6 GHz en plus de la bande 2.4 GHz actuelle. L’initiative, soutenue par de nombreux industriels dans le standard WiFi 6E, est en cours de discussion devant la FCC américaine et la Commission européenne . Elle pourrait déboucher sur une multiplication du spectre disponible par cinq.

Un Google WiFi / Crédits : UnsplashTrop lent, le WiFi 6 ? On vous en parlait il y a quelques semaines, WiFi Alliance a dévoilé une évolution du standard WiFi 6 nommé WiFi 6E. Le nouveau protocole inclut un nouveau réseau dans la bande 6 GHz en plus de la bande 2.4 GHz. Une nécessité technique pour faire exploser les débits. La bande 2.4 GHz souffre en effet souvent d’interférences, causée aussi bien par des appareils comme le four micro-ondes que des réseaux environnants. Même si il est possible en suivant notre tutoriel d’améliorer votre signal WiFi.

WiFi 6GHz : voici pourquoi c’est nécessaire

En permettant aux réseaux WiFi 6E d’exister dans la bande 6 GHz, cela ajoute 1200 MHz de fréquences disponibles. Et c’est justement une option qui est en ce moment discutée par la FCC américaine. Le président de l’institution Ajit Pai explique dans un communiqué de presse : « pour accommoder la hausse de la demande en WiFi, la FCC se donne pour objectif d’augmenter la quantité de spectre WiFi avec notre initiative la plus conséquente à ce jour : rendre la totalité de la bande 6 GHz disponible pour tous usages, sans licence ».

Et d’ajouter qu’en « faisant cela, nous augmenterons effectivement la quantité de spectre disponible pour la WiFi par un facteur de près de cinq« . Cette disponibilité s’assortirait d’un « système automatisé de coordination des fréquences pour empêcher les point d’accès standard puissants de fonctionner là où ils pourraient causer des interférences pour d’autres services« . Les divers acteurs semblent enthousiastes ce qui ne laisse pas beaucoup de place au doute quant à l’issue du vote qui se tiendra sur cette question le 23 avril 2020.

Notez par d’ailleurs que cette question de l’ouverture de la bande des 6 GHz au futures itérations de réseaux WiFi fait aussi débat au sein des institutions européennes. La commission européenne a déjà d’ailleurs donné son eu vert à l’écriture d’un rapport dont les conclusions doivent être dévoilées en juin 2020.

Source : RCRWireless News