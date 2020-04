Coronavirus : Bill Gates financera la construction d’usines pour produire des vaccins

À l’occasion d’une interview, Bill Gates annonce que sa fondation va dépenser plusieurs milliards de dollars pour construire des usines qui fabriqueront des vaccins potentiels pour le coronavirus. Certaines de ces usines ne fabriqueront pas le vaccin final. Il affirme qu’un vaccin peut être développé dans les 18 prochains mois.

Le coronavirus a atteint les États-Unis. Certains états sont d’ores et déjà en confinement, comme de nombreux autres pays. Face à l’épidémie mondiale, certaines des plus grandes fortunes du monde ont décidé de mettre la main à la poche. Soit personnellement. Soit via l’entreprise qu’ils dirigent, comme Jeff Bezos avec Amazon qui livre des testeurs dans la banlieue de Seattle. Soit par le biais de fonds d’aide ou de fondation. Bill Gates est l’un d’entre eux. Il a d’ores et déjà annoncé avoir donné 100 millions de dollars pour diffuser des testeurs dans l’état de Washington. Mais ce n’est pas tout.

Lire aussi : Coronavirus en Europe : 130 experts proposent de remplacer le confinement par une application bluetooth

Le milliardaire américain a également décidé que sa fondation, plus agile et plus rapide que les gouvernements selon lui, aidera aussi à lutter contre le coronavirus. Dans une interview accordée en fin de semaine dernière (que vous pouvez retrouver en intégralité en fin de cet article) auprès de Trevor Noah, le présentateur de The Daily Show, il explique qu’il financera la construction de sept usines qui produiront chacune l’un des sept vaccins potentiels les plus prometteurs contre le coronavirus. Cela coûtera évidemment plusieurs milliards de dollars. En sachant que, sur les sept vaccins, deux au maximum seront retenus pour protéger les humains.

Construire les usines le temps que le vaccin soit prêt

Pendant ce temps, les équipes de chercheurs qui travaillent sur les vaccins potentiels peaufineront leurs recherches. Bill Gates estime qu’il faudra 18 mois pour que l’un d’entre eux soit choisi, puis testé avant d’être fabriqué et utilisé. D’ici là, les sept usines seront opérationnelles et prêtes à fabriquer le produit. Ainsi, peu de temps sera perdu entre le choix final et le début de la fabrication. Rappelons que l’épidémiologie est l’un des domaines de compétence de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Bien sûr, il est conscient qu’une grande partie de l’argent investi au départ sera définitivement perdu. En effet, sur les sept usines qui seront construites, seules deux d’entre elles, maximum, pourraient servir à produire l’un des vaccins validés par les chercheurs. D’autant plus que la production de certains de ces vaccins potentiels demande du matériel unique. Mais Bill Gates explique que ces quelques milliards de dollars perdus ne sont rien comparés aux milliers de milliards de dollars qui s’envolent durant cette crise sanitaire qui touche le monde.