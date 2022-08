Wi-Fi 7 : les premiers PC compatibles seront lancés par Intel dès 2024

Intel va bientôt lancer sur le marché le protocole Wi-Fi 7 (802.11b), qui permettra de doubler la vitesse de connexion au réseau par rapport à la génération précédente, le Wi-Fi 6E (802.11ax).

Après une première démonstration du Wi-Fi 7 par MediaTek au CES 2022 puis de premières puces compatibles lancées par Qualcomm au mois de mai, on sait désormais quand le Wi-Fi 7 arrivera dans nos PC. En effet, ETNews rapporte que lors d'une récente conférence de presse en Asie-Pacifique, Eric MacLaughlin, vice-président des solutions sans fil d'Intel, a annoncé que l'entreprise adoptera la nouvelle génération de Wi-Fi 7 (ou 802.11be) dans des ordinateurs portables d'ici 2024.

L'entreprise développe actuellement la technologie de connectivité de nouvelle génération afin d'obtenir la certification de la “Wi-Fi Alliance”, qui entend bien viser un débit jusqu’à 48 Gbps. L’employé d’Intel précise également qu’après un déploiement sur quelques modèles en 2024, l’entreprise s’attend à ce que le Wi-Fi 7 arrive massivement sur les ordinateurs l’année suivante, en 2025.

Qu’apporte le Wi-Fi 7 par rapport au Wi-Fi 6 ?

Cela fait maintenant plusieurs années que le Wi-Fi 6 est apparu sur nos routeurs. Une nouvelle norme Wi-Fi 6E plus avancée à été déployée sur une box de Bouygues Telecom au début de l’année, et pourrait donc être la dernière avant l’arrivée du Wi-Fi 7 dans deux ans. Pour rappel, le Wi-Fi 6E prend en charge le spectre de 6 GHz, ce qui offre une bande passante beaucoup plus large que le Wi-Fi 6 précédent. Il quadruple le nombre d'ondes disponibles et porte la vitesse à 2,6 Go/s, contre 2 Go/s pour le Wi-Fi 6.

De son côté, le Wi-Fi 7 stabilisera la bande passante à 6 GHz tout en offrant des vitesses de 5,8 Gbps. La norme Wi-Fi 7 sera d’ailleurs à l'épreuve du temps car elle sera prête à accepter une augmentation de la bande passante jusqu'à 7 GHz. Côté bande passante, le « Wi-Fi 7 double presque la largeur de bande de fréquence de 802.11ax (170 MHz) à 320 MHz et double la vitesse du Wi-Fi », a déclaré McLaughlin. « Comme il reste plus d'un an avant la sortie de la norme 802.11be, il y a encore une chance que nous puissions améliorer encore la vitesse de traitement ».

Intel prévoit également que les applications de Wi-Fi 7 s'étendront rapidement aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et aux robots. Nous avions même vu que le Wi-Fi 7 pourrait aussi détecter les chutes de personnes âgées.

Source : ETNews