WhatsApp : vous ne pouvez plus transférer un message viral à plus d’un contact

WhatsApp limite le nombre de personnes à qui vous pouvez transférer un message viral. Afin d’enrayer la diffusion de fake news en rapport avec le covid-19, le partage est désormais limité à un contact à la fois.

Le transfert de messages sur WhatsApp a connu plusieurs évolutions ces derniers mois. Il était autrefois possible de faire suivre un message à 256 contacts à la fois. La puissance de propagation de l’application augmente encore plus avec les groupes de discussion. Depuis 2018, la limite des transferts est passée à 20 contacts, puis à 5 depuis l’année dernière. La restriction va encore plus loin désormais.

WhatsApp : les messages viraux ne peuvent être transférés à plus d’un contact

WhatsApp vient d’annoncer que la limite des transferts passe à un contact à la fois, mais cela ne concerne pour l’instant que les messages viraux. Cette décision a été prise pour limiter la propagation de fake news au sujet du nouveau coronavirus. Des messages promouvant de faux remèdes miracles, aux théories complotistes en passant par les nouvelles alarmistes, toutes sortes d’informations circulent sur les réseaux sociaux.

« Nous savons que de nombreux utilisateurs transmettent des informations utiles, ainsi que des vidéos drôles, des mèmes et des réflexions ou des prières qu’ils trouvent pertinentes. Ces dernières semaines, les gens ont également utilisé WhatsApp pour organiser des moments publics de soutien aux agents de santé de première ligne », explique WhatsApp dans un post publié sur son blog.

« Cependant, nous avons constaté une augmentation significative du volume de transferts de messages qui, selon les utilisateurs, peuvent être accablants ou contribuer à la désinformation. Nous pensons qu’il est important de ralentir la diffusion de ces messages afin que WhatsApp reste un lieu de conversation personnelle », peut-on lire dans la note.

WhatsApp a donc fait un choix radical. Cette décision l’est d’autant plus que la portée des messages utiles se trouve par la même occasion limitée. Pour des raisons similaires, YouTube a récemment supprimé les vidéos qui accusent la 5G de propager le coronavirus.

Enfin, sachez qu’en théorie rien ne vous empêche de transférer les messages considérés comme viraux à autant de personnes que vous le souhaitez. Il faudra toutefois le faire individuellement en reprenant à chaque fois le processus de partage. Cette restriction devrait décourager plus d’un. Les précédentes mesures avaient notamment permis selon WhatsApp de réduire les transferts de 25%.