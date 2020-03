Coronavirus : de faux conseils se propagent sur WhatsApp et Facebook

Tandis que l’épidémie de coronavirus continue de se propager en France et dans le monde, des internautes s’amusent à partager de faux conseils sur WhatsApp et Facebook. D’après eux, ces conseils proviennent d’un ami médecin, d’une connaissance pneumologue ou d’un chercheur à Wuhan. Les messages conseillent notamment de boire du thé ou de s’exposer au soleil pour « tuer le virus ».

Des messages contenant de faux conseils contre le coronavirus sont massivement partagés sur WhatsApp et Facebook, rapportent nos confrères de BFM TV. Pour convaincre les internautes, les individus derrière ces fake news affirment relayer les propos du « staff médical d’un CHU », d’un médecin urgentiste, d’un chercheur de l’Institut Pasteur, d’un chercheur chinois ou d’un « chercheur collaborant avec le groupe de travail qui lutte contre l’épidémie de coronavirus », souligne aussi l’AFP sur Twitter.

Des messages mêlant informations et désinformations

Malheureusement, ces messages mélangent habilement les informations officielles avec des conseils absurdes. Par exemple, les messages déconseillent notamment la prise d’anti-inflammatoires, comme l’ibuprofène et la cortisone. Il s’agit d’une recommandation émise par le ministre de la Santé il y a déjà quelques jours.

« La prise d’anti-inflammatoire (ibuprofène, cortisone…) pourrait être un facteur d’aggravation de l’infection » assurait Olivier Véran, ministre de la santé. Les messages affirment aussi que l’infection provoque une toux sèche plutôt que grasse. C’est une information officielle, déjà relayée par les autorités. Malheureusement, ces véritables informations sont noyées dans des conseils faux et absurdes.

Les messages conseillent par exemple « de consommer des boissons chaudes » ou de prendre un bain de soleil pour tuer l’infection de Covid-19. C’est tout simplement faux. Le virus ne perdrait en effet ses propriétés infectieuses qu’à partir d’une exposition de 90 minutes à 56 degrés, rapporte BFM TV. Il est donc impossible de détruire le coronavirus avec une tasse de thé chaud et un peu de soleil.

Plutôt que de vous exposer au soleil et d’enchaîner les boissons chaudes, on vous conseille de rester chez vous dans la mesure du possible, d’éviter les contacts avec autrui et de vous laver régulièrement les mains avec du savon. De plus, on vous invite aussi à nettoyer votre smartphone de fond en comble.

⚠️ Si un message commence par "l'oncle d'un ami" travaillant à "l'hôpital de Shenzhen", un "chercheur de Shenzhen transféré à Wuhan" ou une "information d'un chercheur collaborant avec le groupe de travail qui lutte contre l'épidémie de coronavirus", ne relayez pas ! 1/6 #AFP — AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) March 14, 2020

