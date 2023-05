WhatsApp : vous pourrez bientôt transférer vos conversations sur iPhone sans passer par iCloud

Avant, pour transférer les discussions WhatsApp d'un iPhone vers un autre, il fallait obligatoirement les sauvegarder dans iCloud. Cela va très bientôt changer.

WhatsApp est sans conteste l’application de messagerie la plus populaire au monde. Si la procédure pour exporter une conversation d’un appareil Android vers un autre est relativement simple, elle est autrement plus compliquée lorsqu’il s’agit de transférer votre historique des discussions vers un iPhone. WABeta Info nous révèle que Meta se prépare à faciliter cette procédure sur iOS. En effet, WhatsApp bêta pour iOS 23.9.0.72 laisse les testeurs enregistrer et transférer l'historique de chat sans passer par iCloud, une procédure qui était obligatoire auparavant.

À lire — WhatsApp : les trucs et astuces à connaître absolument

Notons que cette fonctionnalité ne concerne que le transfert de l’historique des chats d’un iPhone vers un autre. À l’heure actuelle en effet, les possesseurs d’un smartphone d’Apple doivent obligatoirement sauvegarder leur historique et les médias associés vers iCloud, puis les réimporter dans leur nouvel appareil. La procédure n’est pas compliquée en soi, mais il suffit que votre stockage iCloud soit saturé pour qu’elle devienne très fastidieuse. En effet, nombre d’utilisateurs d’iPhone profitent de la version gratuite du service, qui limite l’espace de stockage à 5 Go.

Meta facilite le transfert de l'historique de discussions d'un iPhone à un autre

Autant le dire, cette limite est rapidement atteinte. La nouvelle fonctionnalité appelée « Transférer les discussions vers un iPhone » (Transfer Chats to iPhone) rend la démarche on ne peut plus simple. En effet, les utilisateurs n’ont plus qu’à :

télécharger WhatsApp sur le nouvel iPhone

s’enregistrer avec le même numéro de téléphone qu’auparavant

utiliser leur ancien iPhone pour scanner le QR code affiché sur leur nouvel appareil

Le transfert des discussions est lancé, sans aucune autre démarche à entreprendre.

À lire — WhatsApp : vous pourrez bientôt utiliser l’application pour payer des commerçants

Meta n’a précisé aucun calendrier pour le déploiement de cette fonctionnalité, mais il est clair que la compagnie fait tout son possible pour que WhatsApp soit accessible depuis le plus grand nombre d’appareils possible. Il y a moins d’un mois, elle simplifiait la procédure d’authentification de WhatsApp sur Android, ce qui rendait l’utilisation de la messagerie sur différents smartphones bien plus facile et rapide.