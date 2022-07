WhatsApp vous laissera bientôt ajouter des notes vocales en guise de statut

WhatsApp prépare en ce moment même une nouvelle fonctionnalité assez intéressante. Le but est de pouvoir ajouter des notes vocales en guise de statut.

C'est une nouvelle fonctionnalité sur laquelle travaille actuellement WhatsApp. Et selon WaBetaInfo, qui s'est positionné sur le dossier, cette nouveauté devrait bien vraisemblablement arriver sur l'application. WhatsApp enchaînerait ainsi avec une autre nouveauté pour son application. L'application de messagerie en ligne vient effectivement d'ajouter à son catalogue une nouvelle fonctionnalité qui permet de réagir aux messages avec de nouveaux emojis. Et il sera également bientôt possible de supprimer ses très anciens messages sur WhatsApp.

Dorénavant, l'application va travailler sur une nouvelle fonctionnalité axée sur le statut WhatsApp. Et le but est de permettre aux utilisateurs de publier des notes vocales en guise de statut. Cette nouveauté ne viendra pas enlever la possibilité de publier un statut écrit et celle-ci ne représentera qu'une option en plus pour remplir son statut de différentes façons.

Il sera bientôt possible d'ajouter des notes vocales sur son statut WhatsApp

Quand vous utilisez WhatsApp, un onglet dédié vous permet de renseigner votre statut. Habituellement, il est alors possible de le remplir uniquement avec un petit texte relativement court. Et les utilisateurs renseignent le plus souvent leur humeur ou leur activité du moment. L'idée de WhatsApp est maintenant de rajouter une fonction vocale à ce statut. Ainsi, WaBetaInfo a mis le nez dans la version bêta Android 2.22.16.3. Et une nouveauté concernant la prise en charge de statuts vocaux a effectivement était repérée. Comme vous pouvez le voir ci-dessous.

WaBetaInfo a ainsi relayé une image sur laquelle la nouvelle fonctionnalité s’aperçoit. Dans l’onglet dédié au statut, on y voit en effet l’ajout d’un bouton, sous forme d’un petit micro situé en bas à droite. Le média spécialisé dans les futures nouveautés des applications va même plus loin et indique qu’il sera possible de jouer avec les paramètres de confidentialité de ce statut vocal pour le partager avec les personnes de notre choix. Aucune annonce n’a en revanche été faite concernant la date de sortie de cette nouvelle fonctionnalité.

Source : wabetainfo.com