WhatsApp vous laissera bientôt supprimer vos très anciens messages

L'application WhatsApp va permettre à tous ses utilisateurs de supprimer d'anciens messages pour tous les participants d’une conversation. L’application va ainsi étendre la durée maximale de suppression d'un message. Une fonction qui va progressivement être déployée sur Android et iOS.

WhatsApp est de plus en plus à l’écoute de ses utilisateurs et travaille sans arrêt pour ajouter certaines fonctionnalités à son application. WhatsApp permet par exemple désormais de couper le micro d’un contact durant un appel de groupe et l’entreprise travaille même sur d’innovants avatars 3D. Mais l’application de messagerie instantanée ne s’arrête pas là et proposera aussi une toute nouvelle fonctionnalité.

Ainsi, il sera bientôt possible de supprimer d’anciens messages pour tous les participants d’une conversation. Un ajout bien sympathique que tous les utilisateurs de l’application devraient bien apprécier. Notamment parce que WhatsApp intégrait un service de suppression de message assez contraignant depuis 2017.

Il est désormais possible de supprimer les très anciens messages sur WhatsApp

La fonctionnalité qui permettait de supprimer des messages pour tout le monde sur une conversation existait en effet déjà sur WhatsApp. Mais l’application de messagerie rapide permettait depuis 2017 de supprimer le message que si celui-ci avait été envoyé dans la dernière heure (1 heure 8 minutes et 16 secondes pour extrêmement précis). En cas de mauvais messages, d’erreurs ou de choses qu’il ne fallait pas dire sur une conversation WhatsApp, l’utilisateur se devait alors d’être relativement rapide pour supprimer son message auprès de tous les participants.

Un détail important que WhatsApp a semble-t-il décidé de régler aujourd’hui. Dans une version bêta lancée aujourd’hui, l’application a installé une nouvelle durée limite pour supprimer les messages. Le délai a été complètement rallongé et passe ainsi de 1 heure 8 minutes et 16 secondes à 2 jours et 12 heures maximum. Une nouveauté qui va incontestablement laisser beaucoup plus de temps aux utilisateurs pour que ceux-ci décident de supprimer ou de revenir sur un de leur message.

Cette nouvelle option s’ajoute à une autre qui est aussi de la partie. Car désormais, les administrateurs du groupe WhatsApp pourront également supprimer les messages de n’importe qui dans le groupe. Et cela sans limite de temps.

Ces nouveautés débarquent donc dans la bêta 2.22.4.10 sur Android et elle devrait faire son arrivée dans les semaines à venir pour tous les utilisateurs, y compris ceux sur iOS.

Source : WABetaInfo