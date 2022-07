Instagram copie Twitter avec la nouvelle fonctionnalité “Notes”

Instagram teste en ce moment même une nouvelle fonctionnalité assez étonnante. Cette dernière, intitulée “Notes”, permet notamment de poster de courtes phrases dans le fil d'actualité, un peu à la manière de Twitter.

C'est une nouvelle fonctionnalité qui risque de faire du bruit que vient d'annoncer Instagram. Le réseau social a beau être l'application de partage de photos et de vidéos numéro un dans la planète, il faut croire que ce dernier en veut décidément beaucoup plus. Instagram teste en effet en ce moment même une nouvelle fonctionnalité. Et celle-ci est à première vue assez étonnante pour le réseau social.

À la manière de Twitter, le célèbre réseau social met ainsi en place une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de publier des petits textes sur votre profil. Intitulé “Notes”, cette fonctionnalité a quasiment tout de ce qu'on retrouve actuellement sur Twitter. À la seule différence que Instagram autorisera la publication de textes de 60 caractères maximum, quand Twitter en propose lui 280 maximum.

Vous pouvez maintenant publier de courtes phrases sur votre fil d'actualité Instagram

Concrètement, Instagram veut permettre à ses utilisateurs de “partager rapidement des pensées avec ses proches“. La nouvelle fonctionnalité prend alors place directement dans la messagerie directe d’Instagram. Tout en haut de celle-ci, on y aperçoit effectivement la fonction “Notes”, qui affiche des messages éphémères de personnes ou de comptes que vous suivez ou qui vous suivent également. Instagram offre ainsi la possibilité aux utilisateurs de l’application d’écrire en 60 caractères maximum leur pensée du jour ou tout autre message. Sur Twitter, certains utilisateurs ont montré l'apparence que prenait la nouvelle fonctionnalité.

En publiant la note, l’utilisateur peut également choisir si celle-ci sera visible pour tous les “amis” ou seulement pour les “amis proches”. Chaque note publiée est par ailleurs affichée 24 heures au haut de la messagerie, et elle ne peut pas être modifiée après la publication. Il est aussi possible de réagir avec des emojis ou de répondre aux notes que vous apercevrez sur le fil d’actualité. Instagram a annoncé tester cette fonctionnalité auprès d’une poignée d’utilisateurs, avant de la déployer à l’ensemble des utilisateurs de l’application.

