Telegram : la dernière mise à jour améliore les appels et ménage la batterie des smartphones

Telegram, la célèbre application de messagerie chiffrée, lance sa version 10.5.0. Elle se distingue par une transformation complète de l'interface des appels vocaux et vidéo. Cette évolution, alliant esthétique améliorée et fonctionnalité optimisée, s'inscrit dans la continuité de l'intégration récente des Stories, inspirées d'Instagram, pour célébrer le dixième anniversaire de Telegram. Cette fonctionnalité de partage éphémère avait été adoptée par Telegram dans un effort pour rester compétitif et répondre aux tendances actuelles des applications de messagerie.

Avec cette nouvelle version, l'interface des appels a été entièrement repensée. Elle inclut des animations et fonds d'écran dynamiques qui varient en fonction du statut de l'appel. Celle-ci ne se contente pas d'être visuellement attrayante ; elle est également conçue pour minimiser l'utilisation des ressources, réduisant ainsi l'impact sur la batterie et améliorant la performance sur les appareils plus anciens. La mise à jour offre également une qualité d'appel améliorée, garantissant des communications plus claires et fiables.

Des fonctionnalités inédites et moins énergivores

En parallèle, Telegram introduit “Thanos Snap“, une nouvelle animation de suppression pour Android. Inspirée du Titan Fou de l'univers Marvel, cette animation fait disparaître les messages d'un simple effleurement avec un effet visuel saisissant, tout en étant conçue pour économiser de l'énergie. Les bots de l’application ont également été améliorés, offrant désormais la possibilité de réagir aux messages, de gérer les réactions, les citations et les liens, ainsi que d'envoyer des réponses à d'autres chats ou sujets. Cette mise à jour offre aux utilisateurs un contrôle et des fonctionnalités accrus, affirmant le rôle pionnier de Telegram dans l'utilisation des bots pour des services d'automatisation.

À l'avenir, l’application prévoit d'apporter d'autres améliorations, notamment en matière de gestion des groupes et de personnalisation des interfaces utilisateur. Face aux défis réglementaires, comme la récente décision d'un gouvernement autorisant la suppression de contenus piratés sur des plateformes telles que YouTube et Telegram, l'application s'adapte pour répondre aux exigences légales et sécuritaires. Les récentes améliorations de Telegram, notamment en termes d'optimisation de la batterie et de refonte des appels, représentent des progrès appréciables. Toutefois, si l'ajout de ‘Thanos Snap' apporte une note divertissante, on pourrait espérer l'introduction de fonctionnalités plus conséquentes. Par exemple, le déploiement des stories sur la version desktop, une gestion améliorée et plus intuitive des dossiers de chats, seraient des développements pertinents. Ces types d'innovations pourraient non seulement rendre l'application plus accessible aux nouveaux utilisateurs, mais aussi la rendre plus attrayante pour un public plus large.

Source : 9To5Google