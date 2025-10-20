WhatsApp va limiter le nombre de messages qu’on peut envoyer par mois

Pour lutter contre les communications non sollicitées, WhatsApp va limiter le nombre de messages qui peuvent être envoyés par un seul compte et qui sont laissés sans réponse.

WhatsApp est en train de tester l'instauration d'une limite de messages, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. L'objectif est de lutter contre le phénomène de spam en empêchant un même compte de diffuser une grande quantité de messages non désirés. Pour ne pas pénaliser les utilisateurs légitimes, l'application n'imposerait ce seuil que pour les messages qui sont laissés sans réponse, et qui ne sont donc sans doute pas sollicités.

La limite serait mensuelle, mais on ne sait encore quel quota va être mis en place par WhatsApp, qui essaie encore différentes approches à ce jour. La fonctionnalité sera en tout cas déployée dans plusieurs pays au cours des prochaines semaines, a confirmé Meta auprès de TechCrunch. Les équipes de l'application estiment que le seuil de messages qui va être appliqué ne devrait en général pas être atteint par la majorité des utilisateurs, qui ne verront donc aucun changement dans leur expérience.

WhatsApp va faire la chasse aux messages sans réponse

Par contre, les personnes qui harcèlent ou les entreprises qui envoient des communications par WhatsApp pourraient être limitées dans leur marge de manœuvre. Dans le cas des professionnels, cette nouvelle limitation pourrait devenir un problème. Il est peu fréquent qu'on réponde aux messages envoyés par les entreprises, mais cela ne signifie pas qu'on n'est pas intéressés peur leur contenu. On peut aussi penser aux administrateurs de groupes, qui partagent des messages d'information qui ne nécessitent pas forcément une réponse. Il faudra observer comment WhatsApp a prévu de gérer ce genre de cas.

L'app a déjà pris des mesures pour éviter les spams ou les messages indésirables. WhatsApp impose des limites aux entreprises pour l'envoi de messages promotionnels, limitant déjà les sollicitations démesurées par une seule entité. Des restrictions et plus de contrôles ont aussi été mis en place pour le partage de messages, afin de combattre le phénomène des boucles de fausses informations. Si cette nouvelle option est bien calibrée, elle devrait être accueillie avec joie par la plupart des utilisateurs.