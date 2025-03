Fatigué de recevoir des spams sur WhatsApp ? Bonne nouvelle, l'appli va bientôt imposer des limites aux entreprises et aux utilisateurs qui envoient régulièrement des messages promotionnels.

Pour rester le numéro un mondial des services de messagerie, WhatsApp améliorer continuellement l'expérience utilisateur sur son application. Par exemple, nous avons récemment évoqué dans nos colonnes ce changement à venir concernant les appels vidéo. Pour résumer, il sera bientôt possible de désactiver la caméra avant d'accepter un appel vidéo. Pratique pour éviter d'être pris au dépourvu si on a été négligeant sur le rasage. On sait également que l'appli va intégrer prochainement un widget dédié à Meta AI, ce qui permettra d'accéder à l'intelligence artificielle de Meta en un clic.

Mais ce n'est pas tout. Depuis quelques mois, WhatsApp a également multiplié les fonctionnalités pour lutter contre la prolifération des spams sur sa plateforme. En novembre dernier, nous avons abordé cette nouveauté concernant le blocage des messages promotionnels. Auparavant, les utilisateurs pouvaient seulement bloquer totalement des entreprises qui avaient tendance à abuser sur les spams. Seulement, cette méthode posait problème, puisqu'il n'était plus possible de consulter d'autres messages de la part de ces contacts, comme un suivi de commande par exemple. Désormais, on peut filtrer uniquement les offres indésirables tout en continuant à profiter des messages plus utiles.

WhatsApp va limiter l'envoi de spams pour tout le monde

Mais comme le rapportent nos confrères de TechCrunch, WhatsApp compte aller encore plus loin dans la gestion des spams. En effet, les équipes de l'appli ont annoncé aujourd'hui qu'elle limiterait le nombre de messages promotionnels que les utilisateurs individuels peuvent envoyer aux particuliers. Concrètement, l'appli compte instaurer un quota mensuel. Si les chiffres ne sont pas encore définitifs, Meta a donné comme exemple une limite maximale de 30 messages par mois.

Par ailleurs et toujours selon le géant américain, si les utilisateurs individuels souhaitent envoyer plus de messages à un plus grand nombre de personnes, ils pourront toujours passer par les mises à jour de statut et les canaux. Ce n'est pas tout. L'entreprise envisage également de mettre en place des garde-fous similaires pour les spams envoyés par des professionnels. Jusqu'à présent, les comptes WhatsApp Business pouvaient envoyer des messages promotionnels gratuitement et sans limitation. Ce ne sera bientôt plus le cas.

Plus précisément, l'appli compte lancer une version payante de WhatsApp Business. Grâce à elle, les professionnels bénéficieront d'outils supplémentaires, comme la possibilité de planifier l'envoi d'annonces publicitaires. Pendant la phase test, les commerçants pourront envoyer gratuitement 250 messages personnalisés, puis ils devront payer pour en diffuser d'autres. Via toutes ces modifications, l'idée est de permettre aux utilisateurs de toujours recevoir de temps en temps des offres promotionnelles, sans qu'elles inondent leur boite de réception.