WhatsApp va reformuler nos messages par IA, va-t-on encore parler à des humains, ou à des robots ?

Et si les messages que l'on reçoit de sa famille et de ses amis étaient désormais générés par IA ? C'est la porte ouverte par WhatsApp.

Meta a déployé la version 2.25.23.7 de la bêta de WhatsApp. La mise à jour apporte une fonctionnalité, encore en phase de test et disponible auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs, d'aide à la rédaction de messages par IA. Il suffit d'écrire un texte pour que Meta AI nous propose plusieurs suggestions (au moins trois) censées améliorer le message original. On peut choisir de les ignorer, ou d'en sélectionner une pour remplacer ce qu'on a écrit.

Le fond reste bien sûr le même, mais la forme est modifiée. L'idée est de reformuler les messages pour en améliorer la structure générale, la syntaxe, et l'orthographe, afin de le rendre plus clair. Plusieurs options de tons permettent de personnaliser les messages générés par IA pour s'adapter à différents besoins. Cette option peut être utile pour des personnes qui ont du mal à s'exprimer par écrit, ou qui ne communiquent pas dans leur langue maternelle.

L'IA écrit même nos messages privés à notre place

WABetaInfo a pu tester cette nouvelle fonctionnalité, qui devrait être rendue disponible à tous les utilisateurs de WhatsApp dans les mois qui viennent. Quand on commence à écrire, l'icône d'autocollant dans le champ de texte est remplacée par une icône de stylo (voir captures d'écran ci-dessous). En appuyant dessus, l'utilisateur invoque l'assistant de rédaction de Meta AI, qui affiche ses suggestions de messages.

La fonctionnalité est basée sur Private Processing, l'architecture qui permet à WhatsApp d'offrir des options basées sur l'IA générative en garantissant la sécurité et la confidentialité des données. Elle consiste en des connexions chiffrées et un routage anonyme empêchant de relier les données à l'utilisateur. Celles-ci ne font en outre que transiter temporairement par les serveurs de Meta, et ne sont pas conservées.

Si cette nouveauté peut aider certains à fluidifier leurs échanges, on peut craindre qu'elle soit aussi utilisée par ceux qui n'en ont pas vraiment besoin par paresse. Imaginez un monde dans lequel tous les messages que nos proches nous envoient sont générés par IA. On perdrait sans aucun doute un certain charme dans nos discussions, qui deviendraient standardisées et moins personnelles.