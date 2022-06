WhatsApp va enfin permettre de modifier ses messages après envoi

Vous avez toujours rêvé de pouvoir corriger cette petite faute d'orthographe disgracieuse après avoir envoyé le message sur WhatsApp ? Ce sera bientôt possible. La dernière version bêta de l'application accueille enfin un bouton Éditer qui apparaît en restant appuyé sur le message en question. Les premiers essais remontent à cinq ans déjà.

Malgré ses nombreux avantages par rapport à la concurrence, WhatsApp accuse le manque d'une fonctionnalité aussi répandue qu'essentielle : la possibilité de modifier ses messages après envoi. Discord, Skype, Slack, Telegram : tous permettent de corriger cette vilaine faute d'orthographe qui était passée inaperçue avant d'appuyer sur le bouton envoyer. Pourtant, ce n'est pas faute pour les utilisateurs de réclamer cette option, et ce depuis des années.

D'autant que WhatsApp a déjà montré des signes d'avancement dans le projet. En 2017, il y a cinq ans déjà, une version bêta accueillait déjà la fonctionnalité. Mais celle-ci n'a jamais trouvé son chemin jusqu'à la version grand public de la messagerie, pour une raison que l'on a encore du mal à s'expliquer. Nul autre choix donc que de renvoyer un second message affublé d'un astérisque, voire carrément de supprimer celui contenant l'erreur irréparable.

WhatsApp travaille sur un bouton Modifier pour ses messages envoyés

Fort heureusement, cela s'apprête à changer. Du moins espérons-le, car les choses sont plutôt prometteuses. En effet, un bouton Modifier refait enfin son apparition dans la bêta de WhatsApp. Pour l'utiliser, rien de plus simple : il suffit de rester appuyé quelques instants sur le message à éditer pour qu'un menu déroulant contenant le fameux bouton s'affiche, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessus.

Rappelons donc qu'il ne s'agit encore que d'une option bêta et que celle-ci pourrait mettre un certain temps à être disponible à l'ensemble des utilisateurs – si tant est qu'elle le sera un jour. On peut néanmoins raisonnablement tabler dessus, au vu de la volonté de WhatsApp d'offrir des fonctionnalités attendues à ses utilisateurs, à l'instar des réactions aux messages. Patience donc, ce n'est sûrement plus qu'une question de temps.

Source : WABetaInfo