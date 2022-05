WhatsApp : les réactions aux messages sont enfin disponibles, voici comment les utiliser

Après des mois d'attente, la fonctionnalité de réaction aux messages WhatsApp est enfin déployée pour tous les utilisateurs. Mark Zuckerberg lui-même a annoncé l’arrivée cette fonctionnalité via son compte officiel Facebook.

WhatsApp, la plateforme de messagerie instantanée, va déployer aujourd'hui une fonctionnalité de réactions rapides. La société appartenant à Meta testait cette fonctionnalité pendant plus de trois ans. Elle permettra aux utilisateurs de répondre aux messages avec six emojis différents. À l'avenir, on espère que la plateforme ajoutera d'autres émoticônes et d’autres couleurs de peau, comme le proposent déjà les emojis d’Android et d’iOS.

Sans surprise, les réactions aux messages sont similaires à celles des autres applications de chat et les emojis proposés comprennent un pouce levé, un cœur, un « merci », un visage qui rit, un visage qui pleure et un visage surpris. C’est moins que d’autres applications comme Telegram, qui propose 10 emojis.

Comment utiliser les réactions aux messages sur WhatsApp ?

La fonctionnalité de réactions aux messages est assez intuitive à utiliser, puisqu’elle fonctionne comme sur les autres applications. Les utilisateurs doivent simplement appuyer sur n'importe quel message et l'application affichera une boîte d'emoji. Vous pouvez alors choisir l'un des six emojis différents, après quoi WhatsApp collera votre emoji sous le message.

Il faut noter que vous ne pouvez ajouter qu’une seule réaction par message. De plus, si le message est supprimé, l’emoji disparaîtra lui aussi. Enfin, on sait que le destinataire pourra voir les réactions aux messages, jusqu’à ce que vous les supprimiez.

En plus des réactions, WhatsApp étend également la taille maximale par défaut des discussions de groupe, le plafond passant de 256 à 512. La plateforme déploie également la possibilité de partager des fichiers d’une taille maximale de 2 Go, une amélioration significative par rapport à la limite précédente de 100 Mo. En plus de tous ces nouveaux ajouts, WhatsApp permet désormais d’ajouter 32 participants à un seul appel. La mise à jour est publiée progressivement, il faudra donc quelques jours pour qu’elle soit disponible sur l’App Store ou le Google Play Store pour tous les utilisateurs.