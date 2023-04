WhatsApp va bientôt vous permettre de transférer votre historique de chat sans Google Drive

WhatsApp va bientôt permettre à ses utilisateurs de passer d’un smartphone à l’autre encore plus simplement qu’avant grâce à des transferts de conversations en local, plutôt que de devoir passer par Internet.

Si WhatsApp est l’une des plateformes de messagerie les plus utilisées au monde, c’est surtout pour sa facilité d’utilisation, ses messages chiffrés de bout en bout et sa capacité à transférer des conversations d’un appareil à l’autre. C’est sur cette dernière fonctionnalité que Meta va se pencher dans une prochaine mise à jour, pour la rendre le passage d’un appareil à l’autre plus facile que jamais. Notez d’ailleurs que WhatsApp vous permet désormais de connecter plusieurs smartphones sur un seul compte.

Jusqu'à présent, les utilisateurs étaient obligés de sauvegarder leur historique de chat sur Google Drive afin de migrer leurs conversations vers un nouvel appareil Android. Cependant, cela est sur le point de changer, car WhatsApp a été repéré en train de tester une option de transfert de chat local qui permet aux utilisateurs de transférer leur historique de chat sans avoir besoin de Google Drive.

Lire également – WhatsApp : l’interface va faire peau neuve, une barre de navigation arrive

WhatsApp va simplifier les transferts de vos conversations

Selon WABetaInfo, l'option de transfert de chat local a commencé à apparaître pour certains utilisateurs qui utilisent la dernière version bêta de WhatsApp pour Android v2.23.9.19. L'outil permettra aux utilisateurs de migrer localement leurs conversations WhatsApp d'un appareil Android à un autre sans utiliser Google Drive.

Une fois l'option sélectionnée, les utilisateurs devront scanner un code QR depuis leur nouvel appareil pour lancer le processus de migration. Le transfert devrait ensuite s'effectuer via une connexion locale en utilisant Wi-Fi Direct, ce qui le rend beaucoup plus rapide que la sauvegarde de l'historique des conversations sur Google Drive, suivie d'une restauration sur un autre appareil.

La migration locale des chats sera un ajout pratique pour WhatsApp, en particulier pour les utilisateurs qui vivent dans des zones où la connectivité Internet est faible ou irrégulière. Cette option rendra le processus de migration plus rapide et plus facile, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une connexion Internet. Néanmoins, il est probable qu'elle ait un impact sur la manière dont les utilisateurs transfèrent les messages WhatsApp d'Android à iOS ou vice versa, car elle ne semble fonctionner qu’entre deux appareils Android.

WhatsApp a déployé l'outil de transfert de chat local auprès de quelques bêta-testeurs, mais comme d’habitude, il faudra probablement attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que la fonctionnalité ne soit déployée pour tous les utilisateurs.