WhatsApp : comment connecter plusieurs smartphones sur un seul compte

Ça y est, WhatsApp a enfin démarré le déploiement de l’une de ses mises à jour les plus attendues : celle qui permet de lier plusieurs appareils à un seul compte. Qu’est-ce que cela implique ? Comment cela fonctionne ? Toutes les réponses sont dans ce guide.

Cela fait plusieurs années que l’on en parle. Depuis un moment, WhatsApp teste, en interne puis en bêta, la possibilité de lier un seul compte à plusieurs smartphones. Il s’agit d’une véritable révolution pour l’application, qui a longtemps refusé de se plier à cet exercice par peur de mettre à mal son image de messagerie sécurisée.

Mais aujourd’hui, l’attente touche à sa fin. En effet, la messagerie la plus populaire au monde a enfin annoncé le déploiement imminent de la fonctionnalité auprès du grand public. Si cette dernière peut mettre encore jusqu’à plusieurs jours avant d’arriver sur votre smartphone, vous vous posez peut-être déjà plusieurs questions sur son fonctionnement. Voici donc quelques réponses.

Le multi-appareils sur WhatsApp, comment ça fonctionne ?

Jusqu’à maintenant, il était parfaitement possible de se connecter à WhatsApp sur plusieurs appareils. En effet, l’application dispose d’une version web et desktop sur lesquelles il est possible de se connecter via son numéro de téléphone. Mais justement, c’est là que ça cloche : un compte WhatsApp ne pouvant être relié qu’à un seul numéro de téléphone, il était impossible de s’y connecter sur un smartphone secondaire.

C’est cette limitation que vient régler la dernière mise à jour de la messagerie. Grâce à cette dernière, WhatsApp permet enfin de connecter jusqu’à 4 smartphones à un compte unique. Meta précise par ailleurs que chaque appareil se connectera de manière indépendante, ce qui signifie tous les messages et appels bénéficieront du chiffrement de bout en bout, argument de vente principal de l’application.

De plus, si le smartphone principal, comprenez celui à partir duquel vous connecterez les autres, est inactif pendant trop longtemps, alors tous les smartphones seront déconnectés automatiquement, afin d’assurer la sécurité du compte.

Comment connecter plusieurs smartphones à un compte WhatsApp

Maintenant que nous avons vu les bases du multi-appareils sur WhatsApp, il temps d’apprendre à connecter plusieurs smartphones à un compte unique. La méthode est relativement similaire sur Android et iOS. Voici donc comment vous y prendre :

Sur Android

Sur votre smartphone principal, ouvrez WhatsApp Ouvrez le menu déroulant situé en haut à droite de l’écran Appuyez sur Appareils connectés Appuyez sur le bouton Connecter un appareil Déverrouillez votre smartphone. En fonction de vos paramètres, vous devrez utiliser soit l’authentification biométrique soit votre code PIN Sur votre smartphone secondaire, ouvrez WhatsApp Suivez les instructions jusqu’à afficher un code QR à l’écran Scannez le code QR avec votre smartphone principal

Sur iOS

Sur votre smartphone principal, ouvrez WhatsApp Cliquez sur Réglages en bas à droit de votre écran Appuyez sur Appareils connectés Appuyez sur le bouton Connecter un appareil Déverrouillez votre smartphone. En fonction de vos paramètres, vous devrez utiliser soit l’authentification biométrique soit votre code PIN Sur votre smartphone secondaire, ouvrez WhatsApp Suivez les instructions jusqu’à afficher un code QR à l’écran Scannez le code QR avec votre smartphone principal

Vous n’avez plus qu’à répéter cette opération pour tous les smartphones que vous souhaitez relier à votre compte. Attention toutefois, n’oubliez pas que pour le moment, cette fonctionnalité est limitée à 4 smartphones !