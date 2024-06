C’est l’un des plus gros défauts de WhatsApp, mais cette fonctionnalité va enfin le corriger

Les utilisateurs de WhatsApp vont désormais pouvoir composer directement un numéro sans avoir à enregistrer un contact. Cette nouvelle fonctionnalité, qui n’est pour l’instant disponible qu'en version bêta, risque bien de rendre cette application indispensable.

WhatsApp est en constante évolution. Depuis plusieurs mois, il est déjà possible d'envoyer des messages sans avoir à enregistrer un contact, grâce à une fonctionnalité qui avait été introduite en juillet 2023. Car auparavant, ajouter une personne à son carnet d'adresses prenait parfois du temps avant d'apparaître dans l'application. Cela rendait souvent ce processus frustrant. Cependant, cette possibilité manquait encore pour les appels, un aspect souvent jugé contraignant par les utilisateurs.

WhatsApp avait déjà commencé à tester discrètement une nouvelle fonctionnalité permettant de composer des appels directement sans avoir à enregistrer un numéro. Maintenant, cette dernière est en cours de déploiement dans la version bêta 2.24.13.17 pour Android. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser leur clavier de numérotation pour appeler directement depuis l'application, sans devoir ajouter le contact à leur carnet d'adresses.

Vous n’aurez plus à devoir enregistrer un contact pour pouvoir l'appeler sur WhatsApp

Pour le moment, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur la version bêta 2.24.13.17 de WhatsApp pour Android. Les utilisateurs de la version stable devront encore patienter quelques semaines pour pouvoir en profiter. Le nouveau clavier de numérotation se trouve dans l'onglet “Appels”. Il est accessible via une icône flottante représentant un téléphone. En cliquant dessus, les utilisateurs peuvent composer directement un numéro. Il faut bien sûr que la personne que l'on appelle possède l’application pour que cela fonctionne.

Cette innovation répond également à des préoccupations de sécurité. Actuellement, les numéros stockés dans votre carnet d'adresses peuvent voir votre photo de profil, votre statut et d'autres informations personnelles selon vos paramètres de confidentialité. En permettant de composer directement un numéro, WhatsApp réduit le risque de partager involontairement des informations personnelles avec des contacts non enregistrés. Cette fonctionnalité, bien que basique en apparence, représente une avancée pour une utilisation plus sûre et plus pratique de l'application.

Source : wabetainfo