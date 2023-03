WhatsApp s’engage enfin à se conformer aux règles de l’UE sur la protection des consommateurs

WhatsApp a enfin accepté une série d'engagements afin de mettre un terme à l'enquête menée par l'UE auprès des consommateurs sur la manière dont il diffuse les mises à jour de ses conditions de service.

Si vous vous souvenez bien, WhatsApp avait adopté en 2021 de nouvelles conditions d'utilisation stipulant qu'elle partagerait vos données privées avec un autre réseau social de Meta : Facebook. À la suite de plaintes des consommateurs et de l’intervention de la Commission européenne et du réseau Consumer Protection Cooperation (CPC), Meta a publié une politique confuse sur la manière dont ces données seraient utilisées.

Ces nouvelles conditions risquaient fort de coincer en Europe à cause du Réglement Général de Protection des Données (RGPD), et c’est exactement ce qui s’est passé. Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et le Réseau européen des autorités de la consommation avaient fait savoir à WhatsApp qu'elle n'avait pas clarifié les changements dans un langage clair et compréhensible, ce qui constituait une violation des lois de l'Union européenne.

WhatsApp cède enfin face aux règlementations européennes

Après plus d’un an d’attente, WhatsApp a maintenant accepté d'expliquer les modifications apportées aux contrats des utilisateurs de l'UE et la manière dont elles pourraient affecter leurs droits. L’entreprise a également accepté d'afficher bien en évidence la possibilité pour les utilisateurs d'accepter ou de rejeter les modifications, et s’engage à veiller à ce que les utilisateurs puissent facilement fermer les notifications pop-up sur les mises à jour.

WhatsApp en a également profité pour clarifier ce qu’elle faisait de vos données. La société a confirmé que les données personnelles des utilisateurs ne sont pas partagées avec des tiers ou d'autres sociétés de Meta, y compris Facebook, à des fins publicitaires.

Désormais, le réseau de coopération pour la protection des consommateurs sera chargé de faire respecter la parole donnée par WhatsApp en surveillant la manière dont la société met en œuvre ces engagements. En cas de violation de ces engagements, la plateforme pourrait se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 4 % de son chiffre d'affaires annuel. Il reste à voir au cours des prochaines semaines si WhatsApp va bien tenir parole.