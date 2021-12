WhatsApp se lance dans le paiement en cryptomonnaies

Facebook vient d'annoncer l'intégration de son portefeuille de cryptomonnaies Novi dans WhatsApp, aux États-Unis seulement. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront réaliser des transactions via la stablecoin USDP, le développement de Diem, la devise numérique de Facebook, étant plutôt incertain.

Comme vous le savez, Meta n'a jamais ses ambitions concernant le milieu des cryptomonnaies. Avec Diem anciennement Libra, le réseau social espère pouvoir concurrencer le Bitcoin et l'Ethereum. L'objectif s'annonce toutefois plus compliqué que prévu à accomplir, surtout après le départ du responsable de projet Diem David Marcus annoncé ce 1er décembre 2021. De plus, il faut rajouter à ça les réticences de nombreux gouvernements à travers le monde, qui empêche Meta d'obtenir les autorisations des autorités compétentes.

Malgré ces revers, Meta, ou Facebook pour les plus nostalgiques, a continué de développer en parallèle Novi, un portefeuille de cryptomonnaies qui permet notamment d'effectuer des paiements avec des USDP, un stable coin ancré au dollar et émis par Paxos. Et justement, David Marcus, le futur ex-responsable de Novi, vient d'annoncer une nouvelle étape symbolique pour le projet. En effet, le portefeuille numérique a été intégré sur WhatsApp aux États-Unis.

WhatsApp se met aux cryptomonnaies avec Novi

“Une autre petite étape dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous commençons à déployer le portefeuille Novi dans WhatsApp aux États-Unis. Sur le plan personnel, c'est le meilleur cadeau de la meilleure équipe de tous les temps”, a-t-il assuré sur Twitter. D'après le site web de Novi, l'envoi d'un paiement fonctionne comme l'envoie de toute autre pièce jointe dans WhatsApp. On peut accéder au service directement via l'icône de trombone sur Android ou l'icône + sur iOS et sélectionner Paiement.

D'après Novi, aucun frais n'est perçu pour envoyer ou recevoir de l'argent, tandis qu'il n'y a aucune limite concernant la fréquence des transactions. En outre, les paiements se réalisent de manière instantanée. Comme l'a récemment précisé David Marcus, la prochaine étape reste l'intégration de Diem sur Novi. Pour rappel, Meta propose déjà un service de paiement en ligne sur WhatsApp au Brésil, mais aussi en Inde où il n'est pas basé sur Facebook Pay, mais l'UPI (Unified Payments Interface).

