Facebook : le responsable de Diem démissionne, quel avenir pour la cryptomonnaie ?

David Marcus, responsable des projets de Meta relatifs aux cryptomonnaies, a annoncé qu'il quitterait l'entreprise à la fin de l'année. Son départ est probablement motivé par l’échec de la cryptomonnaie Libra, connue aujourd’hui sous le nom « Diem ».

David Marcus va finalement quitter Meta, le nouveau nom du groupe Facebook. L'ancien dirigeant de PayPal avait rejoint Facebook en 2014 pour diriger Messenger, mais il avait finalement pris en charge le projet de l’entreprise de lancer une nouvelle cryptomonnaie et un portefeuille virtuel, connus à l'époque sous les noms de Libra et Calibra, respectivement.

La cryptomonnaie Libra, rebaptisée Diem après avoir fait un flop, devait à l’origine être utilisée pour envoyer de l'argent en ligne à n'importe qui dans le monde via les services de Facebook. Marcus a passé les deux dernières années à essayer de faire décoller Novi, le nouveau nom du portefeuille de cryptomonnaies de la société, sans succès.

Que va devenir la cryptomonnaie de Facebook ?

La dernière réalisation de Marcus a été le lancement limité du portefeuille Novi en octobre dernier. Le lancement initial de Novi visait les transferts de fonds entre le Guatemala et les États-Unis en utilisant la place de marché Coinbase et le stablecoin Paxos, en attendant la prise en charge de la cryptomonnaie Diem. Marcus avait déclaré que la société prévoyait de lancer officiellement Novi avec la cryptomonnaie Diem « une fois qu'elle aura reçu l'approbation des autorités réglementaires et qu'elle sera opérationnelle ».

Cependant, le projet Novi, qui est maintenant indépendant de Meta, a été retardé à plusieurs reprises en raison de l'opposition des régulateurs du monde entier. Le lancement de Novi avait suscité une réaction immédiate de la part des législateurs qui ont exhorté l'entreprise à interrompre le test. En effet, ceux-ci pointaient du doigt le lien étroit entre Novi et Facebook. « On ne peut pas faire confiance à Facebook pour gérer un système de paiement ou une monnaie numérique alors que sa capacité actuelle à gérer les risques et à assurer la sécurité des consommateurs s'est révélée totalement insuffisante », avaient écrit les sénateurs dans une lettre adressée au PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

Pour l’instant, David Marcus n'a pas donné de détails sur ses prochains projets, mais a déjà annoncé dans une publication sur Facebook que Stéphane Kasriel, l’ancien vice-président, allait désormais diriger le projet de cryptomonnaie de l’entreprise.

Source : David Marcus