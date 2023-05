WhatsApp propose enfin la modification des messages envoyés sur iPhone

WhatsApp bêta pour iOS version 23.10.0.70 vont avoir droit à une fonctionnalité réclamée à cor et à cri depuis des lustres en plus de certains outils d’administration de communauté.

Alors que Telegram et autres Signal permettent d’ores et déjà de modifier les messages après leur envoi, une opération d’apparence aussi simple n’est toujours pas possible sur WhatsApp. La semaine dernière, les ingénieurs de Meta proposaient aux testeurs de la version Web d’essayer de modifier leurs messages après coup, c’est maintenant au tour des possesseurs d’iPhone de partager leur expérience.

Les utilisateurs de WhatsApp sous iOS inscrits au programme de test de Meta peuvent désormais utiliser la version 23.10.0.70 de l’application à partir de TestFlight. Outre la possibilité de changer vos messages après leur envoi, cette itération vous propose également de réduire au silence les numéros appelants inconnus, de mentionner des groupes dans les conversations, ou encore les « points d'entrée communautaires » (Community entry point).

Comme son nom l’indique, « Faire taire les appelants inconnus » (Silence unknown callers) est une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui permettra aux utilisateurs de mieux contrôler les appels entrants en réduisant au silence les appelants inconnus. Pour l’activer, il faudra aller dans les paramètres de WhatsApp > Confidentialité > Appels. Cet outil est bien évidemment destiné à nous aider à lutter contre les spams, et il est également mis à la disposition des testeurs de WhatsApp bêta pour Android 2.23.10.7.

Les mentions de Groupe permettront aux administrateurs de Communautés de mentionner les groupes qui en font partie dans les annonces à une communauté, de sorte qu’ils soient visibles de tous les membres en un coup d’œil. Une fonctionnalité également accessible aux utilisateurs de WhatsApp bêta pour Android 2.23.10.5. Toujours dans les annonces à une Communauté, les points d’accès communs (Community entry point) sont un nouveau bouton qui sera placé sous la bannière du groupe, qui permettra aux utilisateurs d’ouvrir une conversation de groupe directement depuis la Communauté.

