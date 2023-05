WhatsApp bêta pour le Web propose enfin la modification des messages envoyés

WhatsApp Web bêta version 2.2319.9 permet de tester une fonctionnalité indispensable sur tout chat qui se respecte : la modification des messages envoyés.

WhatsApp déploie la fonctionnalité de modification des messages à l’intention des testeurs de la plateforme sur le Web. Dans le cadre de cette bêta, certains internautes auront la possibilité d’essayer une fonctionnalité qui, si elle paraît évidente et indispensable, tarde à débarquer sur l’application de messagerie la plus populaire au monde : la modification des messages, qui est réclamée à cor et à cri depuis des années. Les ingénieurs de Meta ne sont en effet pas encore parvenus à la proposer ni sur iOS et Android, ni sur le Web.

Certains testeurs de WhatsApp sur le Web ont donc la possibilité de modifier la teneur de leurs messages envoyés, mais seulement pendant un temps limité. Si vous avez commis une vilaine faute d’orthographe ou si vous regrettez vos propos, vous n’aurez que 15 minutes pour changer votre texte. Cette limitation est voulue, car il s’agit, selon les créateurs de l’application de « conserver l’authenticité de la conversation afin que les utilisateurs ne puissent pas complètement changer leurs messages après une longue période, car cette fonctionnalité ne devrait être utilisée que pour corriger les fautes d’orthographes ou d’inattention ».

À terme, la modification des messages envoyés ne restera évidemment pas l’apanage de WhatsApp sur le Web. Les utilisateurs de l'application sous Android et iOS bénéficieront prochainement, eux aussi, d’une version bêta leur offrant la même possibilité.

Son utilisation devrait être on ne peut plus intuitive, et la procédure sera peu ou prou identique à celle que l’on suit dans les applications concurrentes :

ouvrir la conversation dans laquelle on souhaite changer un message

cliquer sur la flèche pointant vers le bas dans la bulle de message

cliquer sur « Modifier le message » rédiger le nouveau message dans la fenêtre qui apparaît

La mention « Modifié » (Edited) apparaîtra dans la bulle du message concerné, de sorte que tous vos interlocuteurs sauront que vous avez changé le contenu textuel de la conversation.

Source : WABeta Info