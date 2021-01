WhatsApp : voici les 5 meilleures messageries alternatives

WhatsApp fait face à un véritable exode de ses utilisateurs. Refusant que l'application ne partage leurs données avec Facebook, de nombreux internautes se tournent vers des messageries alternatives plus sécurisées, dont Signal et Telegram. On fait le tour des meilleures solutions concurrentes disponibles sur Android et iOS.

Début janvier, WhatsApp annonçait d'importants changements de ses conditions d'utilisation. Désormais, l'application de messagerie instantanée partagera certaines données avec Facebook. En fait, WhatsApp laissera simplement le réseau social collecter les conversations entre des internautes et une entreprise. Face au tollé provoqué par cette annonce, la messagerie a préféré reporter l'entrée en vigueur des changements au 15 mai 2021.

Malgré tous les efforts de communication de WhatsApp et Facebook, des milliers d'utilisateurs ont décidé de se tourner vers des applications de messagerie instantanée concurrentes, plus respectueuses de la vie privée et des données personnelles. Pour vous aider à choisir votre future messagerie, on a dressé une liste de 5 alternatives à WhatsApp.

Signal

En premier lieu, citons Signal. L'application de messagerie a rapidement profité des déboires de WhatsApp pour gonfler son parc d'utilisateurs. Développée par Signal Foundation, une organisation à but non lucratif, l'application permet d'envoyer de messages, des photos, des vidéos ou de passer des appels audio et vidéo chiffres de bout en bout grâce au protocole cryptographique Signal Protocol (un protocole open source aussi exploité par WhatsApp). De ce côté, Signal n'est pas si différent de WhatsApp.

Cerise sur le gâteau, Signal ne collecte que le numéro de téléphone de ses utilisateurs. Aucune donnée sur les usagers n'est stockée sur les serveurs de l'entreprise. Enfin, l'application ne s'empare pas des numéros de téléphone présents dans votre carnet d'adresse. De facto, tout est stocké en local sur le smartphone. Si votre smartphone est volé, perdu ou revendu, vous ne pourrez donc pas retrouver l'historique de vos conversations.

Quoi qu'il en soit, Signal est considéré comme l'une des alternatives les plus sécurisées à WhatsApp. Elon Musk, PDG de Tesla, et Edward Snowden, célèbre lanceur d'alerte, ont publiquement recommandé d'utiliser Signal. Pour conclure, notez que Signal n'affiche pas (et n'envisage pas de le faire) de publicités. Si vous êtes séduit par la messagerie, on vous recommande suivre notre tutoriel consacré à la migration de WhatsApp à Signal.

Telegram

Avec plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde, Telegram est une excellente alternative sécurisée à WhatsApp. Conçue par des opposants russes de Vladimir Poutine (NikolaÏ et Pavel Dourov), l'application de messagerie chiffre toutes les communications grâce au protocole MTProto. Elle permet aussi de créer des « discussions secrètes », dont les informations sont stockées en local sur votre téléphone.

La messagerie se distingue de la concurrence grâce à ses canaux de conversation publique capables d'accueillir plus de 200 000 membres. Ces canaux permettent aux internautes de partager des informations comme sur un réseau social. Il existe de nombreux canaux français sur des thématiques variées, dont la technologie ou encore les cryptomonnaies. Pour s'inscrire sur Telegram, il suffit de renseigner un numéro de téléphone. En plus d'être ultra sécurisé, Telegram s'impose comme la messagerie la plus complète de cette sélection.

Olvid

Développé par des chercheurs en cryptographie français, Olvid s'appuie sur un protocole de chiffrement dénuée de serveur central. Contrairement à WhatsApp, la messagerie crée un lien direct entre ses utilisateurs, sans passer par un tiers de confiance. Le fonctionnement du service ne repose donc pas sur un annuaire qui centralise tous les numéros de téléphone.

Certifié CSPN par l’ANSSI, Olvid ne réclame d'ailleurs aucune donnée lors de l'inscription, pas même un numéro de téléphone. Pour s'inscrire, il suffit d'entrer votre nom ou un pseudonyme. In fine, l'identité de chaque usager est protégée. Par contre, on regrettera que les appels cryptés soient payants. Olvid se destine surtout aux entreprises soucieuses de protéger les données échangées par leurs employés.

Skred

Mis au point par le groupe Skyrock, Skred est une autre alternative française à WhatsApp. Elle offre des fonctionnalités similaires à WhatsApp mais se distingue par une poignée d'offres payantes destinées aux entreprises. Approuvé par l'ANSSI, Skred ne demande aucune information sur ses utilisateurs. Pour s'inscrire, il n'est pas nécessaire de renseigner de numéro de téléphone.

Comme Olvid, la messagerie de Skyrock ne s'appuie pas sur des serveurs centraux pour regrouper les données des utilisateurs. Tout est stocké en local sur le smartphone. Enfin, elle repose sur les technologies de chiffrement open source des hackers du Guardian Project pour garantir la sécurité de ses usagers.

Viber

On conclut ce dossier avec Viber, une application de messagerie née en 2010. Très similaire à WhatsApp, Viber offre un chiffrement de bout en bout de toutes les communications (messages, appels, photos partagées…) grâce au protocole développé par Signal. Notez qu'il est possible de programmer la disparition des messages après un certain laps de temps.

Lors de l'inscription, Viber réclame un numéro de téléphone. L'application permet néanmoins aux utilisateurs de masquer leur numéro de la vue des autres usagers. Comme Telegram, Viber propose de créer des groupes sans limite de participants. Ces canaux ressemblent à de véritables forums de discussion. De nombreux internautes s'appuient déjà sur Viber. Il s'agit d'une solution qui est probablement déjà très populaire auprès de vos contacts ayant quitté WhatsApp.

