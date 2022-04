WhatsApp : onglet communautés, fichiers de 2 Go, appels avec 32 participants, découvrez toutes les nouveautés

WhatsApp a annoncé plusieurs changements dans l'application, notamment l'introduction des communautés et du partage de fichiers jusqu'à 2 Go. On vous détaille toutes les nouveautés de la dernière mise à jour.

WhatsApp a dévoilé tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui vont bientôt intégrer son application. La société a écrit un billet de blog détaillant toutes les nouvelles options à venir pour l'application de messagerie, y compris la fonctionnalité de communautés, peut-être l'un des plus grands ajouts à la plateforme depuis des années.

Comme son nom l’indique, les utilisateurs seront en mesure de créer des « communautés » dans un nouvel onglet. Celles-ci permettront à des milliers de personnes de participer à des chats regroupés dans plusieurs sous-groupes de discussions. Cette nouvelle fonctionnalité devrait notamment permettre à des entreprises de mieux communiquer sur WhatsApp, en donnant la possibilité aux administrateurs de faire passer des messages plus facilement dans différents groupes.

« Les communautés sur WhatsApp permettront aux gens de rassembler des groupes distincts sous un seul parapluie avec une structure qui leur convient. De cette façon, les gens peuvent recevoir des mises à jour envoyées à l'ensemble de la communauté et organiser facilement de plus petits groupes de discussion sur ce qui les intéresse », explique WhatsApp dans un billet de blog. En d’autres termes, vous pourrez par exemple créer une communauté WhatsApp consacrée à votre immeuble, et créer des sous-groupes regroupant les habitants de chaque étage.

Quelles sont les autres nouveautés ajoutées à WhatsApp ?

En plus des communautés, WhatsApp a annoncé l’extension du nombre limite de personnages pouvant participer à un appel de groupe. Désormais, jusqu’à 32 personnes pourront communiquer simultanément lors d’un appel audio. Malheureusement, il ne sera pas possible de mener des appels vidéo avec autant de participants, WhatsApp est donc loin de vouloir s’attaquer à d’autres plateformes comme Zoom.

WhatsApp introduit également une option permettant aux administrateurs de groupes de supprimer des messages, ce qui s’avèrera pratique dans certaines conversations. WhatsApp annonce aussi l’arrivée des réactions aux messages à l’aide d’émojis, une fonctionnalité que nous attendions depuis maintenant plusieurs semaines. L’application de messagerie s’aligne donc enfin sur ses principaux concurrents.

Enfin, WhatsApp a augmenté la limite maximale des fichiers que vous pouvez partager. Meta avait introduit cette fonctionnalité il y a quelques jours en bêta dans certains pays, mais elle sera bientôt disponible pour tous. Pour rappel, la limite actuelle est fixée à 100 Mo par fichier sur Android, et 128 Mo sur iOS. Désormais, les utilisateurs pourront transférer des fichiers pesant jusqu’à 2 Go.

Source : Meta