WhatsApp permet désormais de réagir aux messages avec un emoji comme dans Messenger

Après des mois de tests, les réactions aux messages sont disponibles pour un nombre limité d’utilisateurs dans la version 2.22.8.3 de WhatsApp. L’application donne ainsi la possibilité d’assigner des emojis à un message parmi cinq choix : like, cœur, rire, surprise, tristesse et merci. Il reste encore à déterminer si ces réactions sont réservées aux discussions de groupe ou non.

Voilà plusieurs mois que l’on sait que WhatsApp prévoit d’intégrer les réactions aux messages. Dans la version 2.22.8.3 de l’application, cette fonctionnalité est désormais disponible pour un nombre limité d’utilisateurs. Si la messagerie s’amuse parfois à tacler son comparse Messenger, il semblerait qu’elle se soit cette fois largement inspirée de ce dernier. En effet, il suffit de rester appuyé sur le message pour faire apparaître six emojis.

Ces derniers sont censés représenter six réactions : Like, Aimer, Rire, Surprise, Tristesse et Merci. Pour l’heure, plusieurs zones d’ombre subsistent autour de la fonctionnalité. Premièrement, on ne sait pas quand l’ensemble des utilisateurs y auront accès. De plus, il est encore difficile de dire si cette fonctionnalité est réservée aux discussions de groupe, individuelles, ou si elle sera disponible pour les deux à la fois.

WhatsApp intègre enfin les réactions aux messages

Si l’on s’en réfère à Messenger, il est très probable que les emojis soient disponibles pour tous les types de conversation. D’autant que les autres messageries à proposer cette fonctionnalité, à l’instar de Discord, Telegram ou encore Slack, ont fait le choix de l’intégrer à tous les chats. Il faudra donc se montrer encore un petit patient avant d’en avoir le cœur.

En tous les cas, cette récente mise à jour est une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent de pouvoir réagir aux messages, puisqu’elle signifie que son déploiement auprès du grand public ne saurait tarder. Dans les mois à venir, les conversations pourraient de doter de plusieurs nouveautés très attendues, notamment la possibilité de créer des sondages dans les discussions de groupe. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus à ce sujet.

Source : WABetaInfo