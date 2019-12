WhatsApp : mode sombre, nettoyage automatique des messages et recherche d’image en 2020

WhatsApp doit accueillir trois nouvelles fonctionnalités majeures en 2020 : le fameux mode sombre, le nettoyage automatique des messages et la recherche d’images. On fait un point sur ces fonctionnalités d’ores et déjà en phase de test, qui devraient être enfin accessibles à tous les utilisateurs dans les prochains mois.

WhatsApp a beau s’apprêter à disparaître et à ne plus fonctionner sur de nombreux smartphones en 2020, l’application de message instantanée de Facebook continue de proposer toujours plus de nouvelles fonctionnalités. En 2020, le service doit logiquement accueillir trois features inédites, dont certaines sont déjà en phase de test depuis plusieurs mois sur les différentes versions de la bêta de WhatsApp. Voici un tour d’horizon de ces trois fonctionnalités qui seront accessibles pour tous en 2020.

Le mode sombre : le fameux mode sombre ou dark mode a en phase de test sur la bêta depuis le mois d’octobre 2019. Plus besoin de présenter cette option d’affichage devenue incontournable. WhatsApp a opté pour un mode sombre un peu particulier, avec une interface en gris et bleu foncé. De fait, il s’annonce moins intéressant que les dark mode de Messenger ou des applications de la Suite Google qui proposent un vrai assombrissement des interfaces (significatif d’économie de batterie pour les smartphones équipés d’écran AMOLED). La supression automatique des messages : selon les dernières rumeurs, cette fonctionnalité devait reprendre le concept de Snapchat, avec des messages à durée limitée entre 1 heure et 1 an après l’envoi. Au final, WhatsApp a revu sa copie puisque ces messages éphémères seront en réalité réservés aux groupes seulement. En vérité, il faut parler plutôt de suppression automatique des messages. Après avoir fixé une durée de vie (entre 5 secondes et 1 an), les messages postés dans les conversations de groupe disparaissent à la fin de la deadline choisi. Le but est d’éviter que vos messages et ceux des autres n’occupent trop de place sur l’espace de stockage de votre smartphone. La recherche d’images inversée : afin de lutter contre la diffusion des fakes news (fausses informations), WhatsApp compte mettre en place un système de recherche inversée. Les utilisateurs pourront cliquer sur les images qu’ils reçoivent sur WhatsApp et effectuer une recherche sur Google pour en trouver l’origine. En dehors des fakes news, cette option devrait fournir une défense supplémentaire pour les utilisateurs contre les arnaques et les tentatives de phishing. On se souvient notamment de l’arnaque des 1000 Go d’internet mobile gratuit par exemple.



Parmi les autres fonctionnalités attendues, il y a également Facebook Pay. Ce service de paiement permet d’envoyer de l’argent via Messenger, WhatsApp et Instagram. D’ores et déjà disponible aux Etats-Unis, Facebook Pay devrait être déployé en Europe dans les mois à venir.

