WhatsApp : le mode sombre est arrivé, voici comment l’activer

En bêta test depuis quelques jours, le mode sombre de WhatsApp débarque enfin dans l’édition finalisée de l’application. Pour l’activer, deux moyens s’offrent à vous en fonction de votre version Android.



La semaine dernière, WhatsApp proposait dans sa formule de bêta test un accès au mode sombre. Celui-ci, qui améliore l’autonomie de la batterie sur les écrans AMOLED et qui fatigue moins les yeux, est désormais accessible à l’ensemble des utilisateurs de WhatsApp et n’est plus réservé aux bêta testeurs.

WhatsApp : comment activer le mode sombre sous Android 9 ou 10

L’application de messagerie instantanée, rachetée par Facebook en 2014, succombe donc elle aussi à la mode du thème sombre sur Android et iOS. Selon Facebook, il s’agissait de la requête la plus populaire de la part des utilisateurs de WhatsApp. Et avec ses quelque 2 milliards de membres, WhatsApp se devait de contenter cette demande le plus rapidement possible. Sur Android, son activation est très simple, mais dépend de la version du système que vous utilisez. Voici comment vous y prendre.

Pensez tout d’abord à lancer une mise à jour de toutes vos applications si aucune n’a été réalisée ces derniers jours. Puis, en fonction de votre version d’Android, procédez comme suit :

Si vous disposez d’ Android 10 , il vous suffit de vous rendre dans les réglages du smartphone. Pour cela, rendez-vous sur Paramètres , puis sur Affichage & luminosité . Là, vous devriez trouver une option permettant d’activer le Mode sombre .

, il vous suffit de vous rendre dans les réglages du smartphone. Pour cela, rendez-vous sur , puis sur . Là, vous devriez trouver une option permettant d’activer le . Sous Android 9, le mode sombre n’est pas natif au système d’exploitation. Il faut l’activer pour chaque application, à condition que l’application en question propose une telle option. Cela tombe bien, car c’est le cas de WhatsApp. Pour activer le mode sombre donc, lancez l’application et dirigez-vous sur le menu burger tout en haut à droite. Cliquez sur Paramètres, puis sur Discussions. En sélectionnant l’option Thème > Sombre, vous activez le mode d’affichage voulu.

Par ailleurs, les possesseurs d’un Pixel, et notamment des derniers Pixel 4 ou Pixel 4XL, auront quant à eux la possibilité de programmer l’activation du mode sombre en fonction du soleil. Notez finalement que le déploiement est en cours et que la mise à jour n’apparaîtra peut-être pas encore dans le Google Play Store. Si tel est le cas, attendez quelques heures, elle ne devrait vraiment plus tarder.