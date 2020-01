WhatsApp : le mode sombre est enfin disponible en beta, téléchargez l’APK

WhatsApp passe enfin du côté obscur. Le mode sombre est en effet disponible dans la version beta de l’application de messagerie sur Android. Ce n’est pas la première que le mode fait une apparition remarquée en version test. On vous explique comment en profiter dès maintenant.

La dernière beta de WhatsApp est équipée d’un mode sombre, rapportent nos confrères d’Android Police ce 22 janvier. Une option dans les paramètres de l’application permet en effet d’assombrir les couleurs de l’interface et de profiter d’un fond gris foncé.

Il ne s’agit donc pas d’un mode sombre permettant de réduire la consommation d’énergie des écrans OLED. Le mode est cependant une aubaine pour vos yeux, surtout si vous consultez votre smartphone dans le noir. Pour rappel, le mode sombre est déjà apparu à de multiples reprises dans la beta de WhatsApp. Sa dernière apparition date du mois d’octobre 2019.

Comment activer le mode sombre de WhatsApp

Ouvrez l’application

Allez dans les Paramètres

Rendez-vous dans la section Discussions

Cliquez sur Thème

Choisissez Sombre

Pour le moment, le mode sombre est donc réservé aux participants du programme beta mis en place par WhatsApp via le Play Store. Malheureusement, ce programme a été récemment fermé. Facebook, maison mère de WhatsApp, assure avoir récruté suffisamment de beta testeurs. On ignore quand l’option sera déployée dans la version finale de WhatsApp sur Android.

Comment installer l’APK de WhatsApp 2.20.13

Pour installer la beta, vous devrez impérativement donc récupérer le fichier APK de l’application directement sur APKMirror, via le lien ci-dessous. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, on vous conseille de jeter un oeil à notre dossier comment télécharger un APK sur Android. Que pensez-vous de ce mode sombre tant attendu ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Téléchargez l’APK de WhatsApp 2.20.13 sur APKMirror

Source : Android Police