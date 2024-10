WhatsApp lance des filtres vidéo, dites adieu aux arrière-plans en bazar et à vos rides !

WhatsApp continue de se perfectionner avec de nouvelles fonctionnalités pour les appels vidéo. Bientôt, vous pourrez personnaliser vos appels avec des filtres et des arrière-plans, pour des échanges plus amusants mais aussi plus pratiques.

WhatsApp, qui permet depuis longtemps de passer des appels vidéo en plus de ses fonctions de messagerie, continue de s’enrichir. La plateforme introduit désormais des filtres et des arrière-plans personnalisables pour ses appels en visio. Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée il y a quelques jours dans une version bêta de l'application. Elle permettra aux utilisateurs de modifier l’apparence de leurs vidéos pour plus de confort et de créativité, à l’image de ce que proposent déjà d’autres applications comme Google Messages dans son service de RCS.

WhatsApp a officialisé l'arrivée de 10 filtres et de 10 arrière-plans différents pour enrichir les appels vidéo. Vous pourrez, par exemple, donner un ton chaud, froid ou vintage à votre vidéo grâce aux filtres. Les arrière-plans, quant à eux, vous permettront de choisir des décors variés tels qu’un salon, une plage ou encore un bureau. Pour les situations plus formelles, une option de flou est également disponible afin de masquer votre arrière-plan sans utiliser d'images virtuelles.

WhatsApp propose des options de personnalisation avancées pour vos appels vidéo

En plus des filtres et arrière-plans, WhatsApp introduit “Touch Up”, une option qui lisse les imperfections du visage pendant les appels vidéo, à la manière des filtres beauté populaires sur des applications comme Instagram ou Snapchat. Une autre nouveauté, l'option “Low Light”, ajuste automatiquement la luminosité lorsque vous passez un appel dans un environnement sombre. Ces nouvelles fonctions visent à rendre les appels vidéo plus agréables et visuellement soignés, quelle que soit la situation.

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles à la fois pour les appels individuels et les appels de groupe. Le déploiement se fera progressivement dans les semaines à venir, mais les utilisateurs inscrits au programme bêta peuvent déjà tester ces ajouts. WhatsApp renforce ainsi ses capacités et se rapproche de plateformes comme Google Meet, en offrant à ses utilisateurs plus de contrôle sur leurs interactions vidéo. Ces nouveautés promettent d'améliorer significativement la qualité des échanges visuels sur l'application.