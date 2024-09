WhatsApp se dote d’effets vidéo directement dans la caméra de l’application

WhatsApp, l'application de messagerie numéro 1 au monde, repousse une fois de plus les limites de l'expérience utilisateur avec sa dernière mise à jour bêta avec un ajout qui devrait plaire aux amateurs de vidéo.

L'entreprise teste actuellement des effets de caméra dans l'application, une fonctionnalité qui promet d'apporter plus de créativité et de plaisir dans les interactions avec les utilisateurs. Selon des informations récentes, la version bêta 2.24.20.20 de WhatsApp pour Android, disponible sur le Google Play Store, introduit un nouveau bouton de filtre dans l'interface de l'appareil photo.

Cet ajout permet aux utilisateurs d'appliquer divers effets directement à leurs photos et vidéos d'un simple toucher, élargissant ainsi les effets d'appel et les filtres AR (réalité augmentée) introduits précédemment.

WhatsApp améliore la caméra de son application avec des effets visuels

Cette nouvelle fonctionnalité est une amélioration significative par rapport aux effets exclusifs aux appels vidéo, et met désormais ces outils créatifs à la portée de tous ceux qui partagent quotidiennement des photos et vidéos. Les utilisateurs peuvent s'attendre à un large éventail d'options, notamment des filtres lissant la peau, parfaits pour les selfies, et la possibilité de modifier ou de rendre flou l'arrière-plan, une fonction auparavant limitée aux appels vidéo.

WhatsApp se rapproche ainsi de ses frères et sœurs de Meta, Facebook et Instagram, qui proposent depuis longtemps des effets de caméra similaires. Bien qu'ils soient actuellement disponibles pour un nombre limité de bêta-testeurs, les effets de caméra devraient être proposés à un plus grand nombre d'utilisateurs dans les semaines à venir. Cette approche progressive permet à WhatsApp d'affiner la fonctionnalité en fonction des premiers retours des utilisateurs avant un lancement complet.

Outre les effets de caméra, WhatsApp explore d'autres nouvelles fonctionnalités. L'une d'entre elles est la possibilité de marquer des contacts dans les mises à jour de statut, afin de combler le fossé entre les fonctionnalités de messagerie et de médias sociaux. Cette fonctionnalité pourrait améliorer l'engagement et l'interaction des utilisateurs au sein de l'application. En outre, WhatsApp travaille sur des outils destinés à aider les utilisateurs à lutter contre le spam, ce qui répond à un problème de longue date pour de nombreux utilisateurs.