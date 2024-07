Google Messages ajoute des filtres pour rendre vos conversations plus fun

Google Messages vient d'ajouter de nouvelles options pour rendre vos conversations un peu plus fun. A l'image de Snapchat, l'application de messagerie propose désormais des filtres pour modifier votre visage avec une tête de dinosaure ou de lapin par exemple.

Alors que Google Messages s'apprête enfin à corriger son plus gros problème avec les images, à savoir la compression, l'application de messagerie vient d'accueillir une nouvelle fonctionnalité amusante.

En effet et à l'image de Snapchat, Google Messages inclut désormais des filtres pour rendre vos conversations un peu plus fun. Notez que la fonctionnalité n'est pas encore accessible au grand public. En revanche si comme nous vous êtes inscrit au programme bêta de Google Messages, cette nouveauté est bien disponible en France.

Google Messages inclut des filtres pour transformer votre tête

Concrètement, la marche à suivre pour en profiter est très simple. Lors d'une conversation, il suffit de cliquer sur l'icône Photo dans la barre de saisie de texte. Ici, cliquez ensuite sur l'interface photo intégrée et agrandissez le cadre. Ensuite, appuyez sur le bouton de gauche dédié à la personnalisation pour voir apparaître la liste des différents filtres photo applicables.

Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais c'est toujours bon à prendre. Vous pouvez notamment :

supprimer les rides des yeux

ajouter des lunettes

ajouter une casquette en mode DJ ou bien un chapeau (sur fond noir et blanc)

Vous croire aux JO en vous transformant en coureur

Changer votre tête en fraise

Jouer les anges avec un panda

Transformer totalement votre visage en lapin ou en dinosaure

Notez qu'il est également possible d'appliquer ces filtres sur une vidéo. Il suffira de passer en mode Vidéo et de vous enregistrer avec le filtre activé. Comme dit plus haut, il s'agit d'une nouveauté réservée pour l'heure à la version bêta de Google Messages. Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience avant de pouvoir en profiter sur la mouture publique de l'appli.

Pour rappel, depuis avril 2024, Google Messages permet également de créer des GIF à votre tête pour réagir rapidement. Une autre fonctionnalité lancée pour séduire les publics les plus jeunes.