WhatsApp : bloquer des contacts va devenir un jeu d’enfant

WhatsApp s’apprête à ajouter une nouvelle fonctionnalité à son application de messagerie : la possibilité de bloquer un contact en un seul clic. Celle-ci n’est pour l’instant disponible que sur la version bêta.

Il vous arrive peut-être parfois de recevoir des messages d’inconnus sur WhatsApp, et votre premier réflex est probablement d’ignorer le message et de bloquer la personne. Bonne nouvelle pour vous, que ce soit un spam ou juste une connaissance un peu trop ennuyante, WhatsApp va bientôt sortir une mise à jour qui vous permettra de bloquer vos contacts encore plus rapidement.

En effet, WABetaInfo a découvert que Meta avait ajouté une nouvelle fonctionnalité sur l’application sur les versions bêta 2.23.2.4 et 2.23.2.4. Plus précisément, il s’agit d’un raccourci pour bloquer une personne directement dans la liste des conversations, sans avoir besoin à ouvrir le chat concerné.

WhatsApp va vous permettre de bloquer vos amis en un seul clic

En plus de pouvoir bloquer des contacts directement depuis l’historique de vos conversations, WhatsApp développe également un autre raccourci pour bloquer des contacts, et ce dernier sera disponible directement dans les notifications.

Lorsque vous recevrez un message d’un inconnu, WhatsApp vous donnera trois possibilités directement sur la notification, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. Vous pourrez au choix : répondre, bloquer ou mute.

Cette nouvelle option « bloquer » directement dans la notification n’apparaîtra pas si une personne fait déjà partie de votre liste de contact, puisque cela réduit évidemment la possibilité qu’il s’agisse d’un spam, et pourrait entraîner des erreurs lorsque les utilisateurs tentent de cliquer sur « Répondre ».

Pour l’instant, les deux nouvelles fonctionnalités qui facilitent l’accès à un bouton « bloquer » ne sont présentes que sur la dernière version bêta de l’application. Il faudra donc probablement attendre plusieurs semaines avant que celle-ci n’arrive sur la version stable. En attendant, WhatsApp a déployé une nouvelle option pour tous les utilisateurs, qui leur permettent de contourner les coupures In0ternet. Elle permet également de pouvoir utiliser l’application dans les régions où celle-ci serait bloquée par le gouvernement local.