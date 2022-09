Google Play : toutes les nouveautés de la mise à jour de septembre

La mise à jour Google Play de septembre apporte son lot de correctifs de sécurité, d'optimisations du système, d'améliorations de certaines fonctionnalités et de nouveautés concernant Google Kids Space.

Google a communiqué sur les nouvelles fonctionnalités apportées par la mise à jour du Play Store du mois de septembre. L'un des principaux changements concerne Google Kids Space, qui va autoriser les utilisateurs à cacher les recommandations d'applications. Cet espace pour les enfants, qui est délesté de contenus qui ne sont pas jugés compatibles avec un jeune âge, va aussi pouvoir être configuré comme compte secondaire sur une tablette. Cela va permettre à des adultes de prêter leur tablette à un enfant plutôt que de lui en acheter une rien que pour lui.

Le patch notes fait aussi mention de la correction de bugs concernant la sécurité et la confidentialité, ainsi que les services liés à la gestion du système et aux diagnostics. Par ailleurs, des optimisations des services de gestion du système visent à améliorer la connectivité des appareils, l'utilisation du réseau, la stabilité, la sécurité et la facilité d'actualisation.

Correctifs, optimisations et nouvelles fonctionnalités au menu de la dernière mise à jour Google Play

En ce qui concerne la gestion du compte, Google annonce le lancement de nouveaux paramètres et notifications pour les données chiffrées sur l'appareil, afin de renforcer la sécurité des mots de passe. Les autres modifications sont liées à l'application Google Play Store directement :

Améliorations de la fonctionnalité Jouer pendant le téléchargement permettant aux joueurs de commencer à jouer sur mobile durant le téléchargement de l'application, pour réduire le temps d'attente.

Nouvelles fonctionnalités pour vous aider à découvrir vos applications et jeux préférés.

Optimisations pour un téléchargement et une installation plus rapides et plus fiables.

Nouvelles fonctionnalités des programmes Play Pass et Play Points.

Améliorations apportées à Google Play Billing.

Améliorations continues apportées à Play Protect pour protéger votre appareil.

Plusieurs optimisations de performances, corrections de bugs et améliorations en termes de sécurité, de stabilité et d'accessibilité.

Par défaut, la mise à jour devrait vous être proposée automatiquement sous peu. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans les paramètres Google, sélectionnez le menu Mises à jour des services du système, et vous pourrez alors modifier vos préférences de mise à jour automatique sur votre appareil.

Source : Google