WhatsApp annonce les sanctions pour ceux qui refuseraient les nouvelles CGU, un dangereux malware Android est de retour sur le Play Store, le Galaxy S22 se passera lui aussi de capteur ToF, voici le récap de la semaine !

Le feuilleton WhatsApp continue et touche à sa fin. Dans son dernier rebondissement, l’application déclare que les fonctionnalités seront grandement limitées pour toux ceux qui refuseront les nouvelles CGU. Au contraire, les possibilités se multiplient sur Windows, avec l’arrivée d’un nouveau mode éco qui promet de booster les performances. Pendant ce temps, Bouygues se prépare à augmenter le prix de son abonnement B&You, tandis que le malware Joker marque son retour au sein de 8 applications Android. Le Galaxy S22, enfin, se passera lui aussi du capteur ToF, Samsung ne lui trouvant pas de réelle utilité.

Vous avez jusqu’au 15 mai pour accepter les nouvelles CGU de WhatsApp

Il est bien entendu possible de refuser. Bon nombre d’utilisateurs risquent fort de ne pas apprécier voir leur messagerie partager leurs données confidentielles avec Facebook. Seulement voilà, l’application ne va pas se laisser faire. Si vous n’avez toujours pas accepté sa nouvelle politique, vous aurez bien du mal à discuter avec vos proches. « Pendant une courte période de temps, vous pourrez recevoir des appels et des notifications. Mais vous ne pourrez pas lire et envoyer des messages à partir de l’application », explique WhatsApp. Si l’on peut se réjouir que la messagerie ait abandonné l’idée de supprimer les comptes des rebelles, la sanction ne semble guère meilleure.

Windows 10 et le mode éco, le duo gagnant pour les performances

La prochaine build 21364 promet de faire quelques heureux. En plus de la prise en charge des interfaces graphiques des applications Linux, la mise à jour apportera un nouveau mode éco bien pratique. Microsoft explique que celui-ci s’avère « utile lorsque vous remarquez qu’une application consomme beaucoup de ressources et que vous souhaitez limiter sa consommation, afin que le système donne la priorité aux autres applications ». Concrètement, il sera possible, depuis le gestionnaire des tâches, de limiter les ressources exploitées par certains processus. De cette manière, vous pourrez choisir quelles applications pourront tirer pleinement partie des performances de votre PC.

Le Joker revient sur le Play Store

Joker, c’est l’un des malwares les plus détestés et détestables en circulation actuellement sur Android. Découvert pour la première fois en 2019, il est capable d’abonner sa victime à des services payants sans qu’elle s’en rende compte. Après avoir été plusieurs fois banni du Play Store, des chercheurs ont retrouvé sa trace au sein de 8 applications, qui cumulent ensemble 700 000 téléchargements. « Il est important de faire attention aux applications qui demandent des autorisations liées aux SMS et aux notifications. Pour faire simple, les applications légitimes de retouche photo et de fonds d’écran ne demandent pas ces autorisations, car elles ne sont pas nécessaires à leur fonctionnement », rappellent les chercheurs.

Préparez-vous, Bouygues augmente le prix de ses forfaits

Les abonnés B&You vont encore avoir droit à une augmentation de tarif. La nouvelle a été annoncée par mail, dans lequel Bouygues promet 30 Go de données mobiles en plus par mois. De plus, les forfaits 4G se voient transformer en 5 G. Un bien maigre dédommagement pour tous ceux ne s’étant pas encore équipés d’un smartphone compatible. Il existe toutefois une méthode pour éviter de payer plus cher votre abonnement. Pour cela, il faudra vous rendre sur le site de Bouygues Telecom avant le 26 septembre 2021, vous connecter à votre compte à l’aide de vos identifiants puis cliquer sur Résilier mon option. D’ici là, vous pourrez profiter des améliorations de votre offre sans avoir à débourser un centime de plus.

Samsung laisse tomber le capteur ToF pour le moment

Le Galaxy S21 a déjà fait l’impasse sur le capteur ToF, pourtant présent sur le S20 Ultra. Il semblerait que le prochain flagship de Samsung ne fasse pas revenir la technologie sur le devant de la scène. Selon la firme coréenne, trop peu d’applications ont à recours à cette dernière à l’heure actuelle. De plus, toujours d’après le constructeur, les utilisateurs sont satisfaits des performances photos du Galaxy S21, qui ne se repose pourtant pas sur le capteur ToF en basse luminosité. Samsung ne tire donc pas un trait définitif sur la technologie, et pourrait la faire réapparaître sur certains modèles à l’avenir. Pour le moment, il faudra se contenter des capteurs classiques.

Nos tests de la semaine

Au programme cette semaine : l’Oppo Band Style et le Lenovo Legion Duel Phone 2. Le bracelet connecté profite d’un bel écran OLED et bénéficie de réglages simples à configurer, en plus d’un poids à peine perceptible. Malgré tout, il ne parvient pas à se hisser au-dessus de la concurrence, avec un GPS pas très performant, une autonomie tout juste correcte et son manque de compatibilité iOS. Comptez 59,99 € pour vous la procurer. Le constat est tout autre sur le nouveau smartphone gaming de Lenovo. Son écran est très, très grand, son autonomie est impeccable et ses performances en jeu n’enlèvent rien à la qualité de ses photos. Seuls regrets : le smartphone est lourd et difficile à manier, et son système de refroidissement ne parvient pas à éviter la surchauffe. 799 €.